Rusya'da yaşanan tehlikeli gerilim tüm dünyanın gündemine oturmuş durumda. Gerilimin baş rolünü çeken Wagner paralı asker grubun kurucusu Yevgeny Prigojin, Putin'i ve özellikle Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu hedef alarak bir ayaklanma başlattı. Kremlin ayaklanmayı bastırsa da isyanın yankıları hala devam ediyor.
Belarus'a gelen Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeny Prigojin isyanın ardından ilk defa kamera önüne geçti.
Wagner'e ait Telegram hesaplarında yayınlanan görüntülerde, Prigojin'e Wagner liderlerinden Dmitriy Utkin'de eşlik ettiği görüldü.
Prigojin hitabında, "Onurlu bir şekilde savaştık, Rusya için çok şey yaptınız. Şu anda ön cephede olup bitenler, içinde yer almak istemediğimiz bir rezalet ve azmimizi tam olarak gösterene kadar beklememiz gerekiyor. Kendimizi tam olarak kanıtlayabileceğimiz anı beklemek için de bir süre Belarus'ta olmamıza karar verildi. Belarus'ta biraz zaman geçireceğiz. Bu süre zarfında eminim ki Belarus ordusunu dünyanın ikinci ordusu yapacağız" dedi.
Wagner savaşçılarını Belarus halkının onlara kucak açtığını ve buna göre hareket etmeleri gerektiği konusunda uyaran Prigojin, "Belaruslular bizi sadece 'kahraman' olarak değil bir kardeş gibi gördüklerinden dolayı herkesin buna göre hareket etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
AFRİKA'DA YENİ GÖREVLER
Wagner savaşçılarının Afrika'da yeni görevler alacaklarını da belirten Prigojin, "Hazırlanıyoruz ve çıtamızı yükseltiyoruz. Afrika'ya doğru yeni bir yola çıkıyoruz. Kendimizi utandırmak zorunda kalmayacağımızdan emin olduğumuzda belki de (Ukrayna'daki) özel askeri operasyona geri döneriz" dedi.