Havalimanında korkunç olay! Yürüyen banda bacağını dizine kadar kaptırdı, talihsiz kadının bacağı ampute edildi

Tayland'da Nakhon Si Thammarat eyaletine gitmek üzere başkent Bangkok'taki Don Mueang Havalimanına gelen 57 yaşındaki bir kadının ayağı, terminal binasındaki yürüyen yolun bitiminde mazgala sıkıştı.
Olayın yaşandığı andan itibaren bilinci açık şekilde uzun süre yardım bekleyen kadına sağlık ekipleri müdahale etmekte zorlandı.
BACAĞI AMPUTE EDİLDİ
Bacağının dize kadar olan bölümü mazgalın arasında kalan kadının daha fazla kan kaybı yaşamaması için bacağı kesildi. Ampute edilerek kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki sağlık ekibi, kadının kesilen bacağının yerine dikilemeyeceğini belirtti.