Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 30.06.2023 17:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.06.2023 17:21
    ABONE OL

    Havalimanında korkunç olay! Yürüyen banda bacağını dizine kadar kaptırdı, talihsiz kadının bacağı ampute edildi

    Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bulunan Don Mueang Havalimanında bacağının dize kadar olan bölümünü yürüyen yola kaptıran bir kadın, bacağı kesilerek kurtarılabildi. Talihsiz kadının kesilen bacağının yerine dikilemeyeceğini belirtilirken, havalimanında bulunan yürüyen yolun 1996'dan beri faaliyette olduğu ve zaman zaman teknik sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Korkunç görüntüler! Yürüyen banda bacağını kaptırınca...

    Tayland'da Nakhon Si Thammarat eyaletine gitmek üzere başkent Bangkok'taki Don Mueang Havalimanına gelen 57 yaşındaki bir kadının ayağı, terminal binasındaki yürüyen yolun bitiminde mazgala sıkıştı.

    Olayın yaşandığı andan itibaren bilinci açık şekilde uzun süre yardım bekleyen kadına sağlık ekipleri müdahale etmekte zorlandı.

    BACAĞI AMPUTE EDİLDİ
    Bacağının dize kadar olan bölümü mazgalın arasında kalan kadının daha fazla kan kaybı yaşamaması için bacağı kesildi. Ampute edilerek kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki sağlık ekibi, kadının kesilen bacağının yerine dikilemeyeceğini belirtti.

        TAZMİNAT ÖDENECEK
        Don Mueang Havalimanı Direktörü Karun Thanakuljeerapat olaya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, havalimanı yönetimi olarak üzgün olduklarını belirtti.

        Karun Thanakuljeerapat kazanın nedeninin tespit edilmesi için detaylı inceleme başlatıldığını, kadının tüm sağlık masraflarının havalimanı tarafından karşılanacağını ve kendisine gerekli tazminatın verileceğini ifade etti.

        Havalimanında bulunan yürüyen yolun 1996'dan beri faaliyette olduğu ve zaman zaman teknik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Son olarak aynı havalimanın bir başka yürüyen yolunda 2019 yılında bir yolcunun ayakkabısı mazgallara sıkışarak parçalanmıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Ayasofya Camii önünde Yunan provokasyonu
        Haberler Dünya Havalimanında korkunç olay! Yürüyen banda bacağını dizine kadar kaptırdı, talihsiz kadının bacağı ampute edildi
            loading
            SON DAKİKA