Yine o FETÖ’cü CIA ajanı Henri Barkey! Türkiye planını devreye soktular: Erdoğan kazanınca hemen harekete geçmeliyiz

Barkey, "Muhalefet şimdiden Erdoğan'ın Ege ve Akdeniz bölgeleri ile ABD, Suriye ve Kürtler ile ilgili son dış politika açıklamarının çoğunu kabul etti" demişti.

ABD'NİN TÜRKİYE'DEKİ SEÇİM PLANI DEŞİFRE OLDU: HEDEF BAŞKAN ERDOĞAN

Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırıları bahane eden Almanya, Fransa, ABD, Hollanda, İngiltere ve Kanada, Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve İsviçre İstanbul'daki başkonsolosluklarının kapılarını kapattı.

Konsoloslukları kapatma kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler gelirken Dışişleri Bakanlığı terör saldırısı ihtimalini öne süren ülkelerin elçilerini bakanlığa çağırdı.