Yine o FETÖ’cü CIA ajanı Henri Barkey! Türkiye planını devreye soktular: Erdoğan kazanınca hemen harekete geçmeliyiz

Başkan Erdoğan'ı Rusya'ya yardım etmekle suçlayan Barkey, "Dış politika, Erdoğan'a ülke içindeki liderliğini pekiştirmesi için çeşitli yollar sunuyor. Ukrayna ve Rusya politikalarının da gösterdiği gibi, öngörülemez bir pragmatist. Ukrayna tahıl anlaşması ve Ukrayna'ya savaş alanında etkili olduğu kanıtlanmış İHA'lar sağlamak için kredi ararken, Amerika'nın uyarılarına aldırmadan, Moskova'nın Batı yaptırımlarından kurtulmasına ve bunların Rus ekonomisine verdiği zararı azaltmasına yardım etti. Kuşkusuz, Rusya-Türkiye ilişkileri karmaşık ve birçok cephede iç içe geçiyor, ancak Putin'e yardım etmek için yapılan bu hamleler Erdoğan'a da yardım ediyor. Yaptırımları aşan ticaretten veya Rus turistlerden Türk kasasına akan rubleler, nihayetinde lirayı desteklemeye ve Rusya'dan enerji ithalatını finanse etmeye yardımcı oluyor." İfadelerini kullandı.
ABD'nin F-16'ların teslimi için gündeme getirdiği İsveç'in NATO üyeliğini de yazan Barkey, "ABD Senatosu, Türkiye'nin bu ülkelerin üyeliğini onaylamaması durumunda Türkiye'ye silah satışına, özellikle F-16'lara izin verilmeyeceğini açıkça belirtti" diyerek Stockholm'de Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması sonrası Başkan Erdoğan'ın üyelik sürecini veto ettiğini yazdı. İsveç üzerinden algı operasyonuna devam eden Barkey, FETÖ'cüleri savundu. Barkey, "Erdoğan'ın sert taktikleri şimdiden geri tepti; İsveç, talep ettiği "120 teröristi" iade etmeyi reddetti" diyerek İsveç'in talebi reddetmesini son olaylara bağladı.
Tıpkı Türkiye'deki seçimleri takip eden diğer yabancı yayın organları gibi yaklaşan seçimin tarihi bir seçim olduğunu yazan Barkey, konsoloslukların kapanmasını adeta Başkan Erdoğan'ın bir oyunu gibi yansıtmaya çalıştı. Barkey, "Bu nedenle, bir kaybı önlemek için bir dış kriz yaratma yönündeki asırlık cazibe yüksek olacaktır. Muhtemel hamleleri arasında Yunanistan ile Ege ve Akdeniz bölgelerinde küçük de olsa "tesadüfi" bir çatışma; kuzey Suriye'de ABD ile çatışma; veya daha dramatik olarak, Kıbrıs'ın Türk kısmındaki statükonun değişmesi" dedi.
Bunlara ek olarak Kıbrıs'ı da ekleyen Barkey, Suriye'deki terörist grupları bir kez daha Kürt olarak tanımladı. Putin'in bu denklemde önemli olduğunun altını çizen Barkey, "Yeniden seçildiğinde adanın Türk tarafının bağımsızlığı konusunda bir referandum düzenleyeceğine dair söz verebilir. Denklemde bilinmeyen bir faktör daha var: Putin. Erdoğan birkaç kez Suriye'de ABD'nin oradaki Kürt müttefiklerine karşı büyük operasyonlar düzenlemek için Rusya liderinden izin istedi ve Putin itiraz etti" İfadelerini kullandı.