Terör yuvası İsveç'te yeni skandal! İsveç'in en büyük bankası SEB'de PKK'nın aktif hesabı var!

Friatider gazetesi, buna rağmen terör örgütünün söz konusu bankadaki hesabı ve cep telefonuyla para toplama numarasının hala aktif olduğunu bildirdi.

Öte yandan gazete, SEB'in "teröre finans sağlama ve kara para aklama" gerekçesiyle birçok alternatif medyanın hesabını askıya aldığına işaret ederek, bankanın terör örgütü PKK/YPG'nin hesabını kapatmamasını ikiyüzlülük olarak niteledi.