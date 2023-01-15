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    • Dünya
    • 15.01.2023 15:26
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    • 15.01.2023 15:26
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    Terör yuvası İsveç'te yeni skandal! İsveç'in en büyük bankası SEB'de PKK'nın aktif hesabı var!

    Son dakika haberleri... NATO'ya girmek için can atan ve Türkiye'ye bir dizi sözler veren İsveç'te geçtiğimiz günlerde PKK yandaşları Başkan Erdoğan'ın maketini asmıştı. Skandal Türkiye'yi ayağa kaldırırken yeni bir bilgi daha geldi. İsveç'in en büyük bankalarından SEB'de terör örgütü PKK/YPG'nin aktif hesabının olduğu öne sürüldü.

    İsveç’te yeni skandal! SEB’de PKK’nın aktif hesabı var

    İsveç'te internet üzerinden yayın yapan Friatider gazetesi, SEB bankasının terör örgütü PKK/YPG için toplanan paraların bulunduğu hesabının aktif olduğunu yazdı.

    Haberde, terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçalarının parayla satıldığı ve buradan elde edilen kazancın SEB'deki hesaba yatırıldığı belirtildi. Biriken paraların ise terör örgütü PKK/YPG'ye aktarıldığı kaydedildi.

    SEB Bankası Basın Sözcüsü Niklas Magnusson, terör örgütü PKK/YPG'nin para toplayan internet sitesine 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "bankanın mevzuata uyduğunu ve suç teşkil eden illegal ticarete karşı olduğunu" belirtmişti.

    Friatider gazetesi, buna rağmen terör örgütünün söz konusu bankadaki hesabı ve cep telefonuyla para toplama numarasının hala aktif olduğunu bildirdi.

    Öte yandan gazete, SEB'in "teröre finans sağlama ve kara para aklama" gerekçesiyle birçok alternatif medyanın hesabını askıya aldığına işaret ederek, bankanın terör örgütü PKK/YPG'nin hesabını kapatmamasını ikiyüzlülük olarak niteledi.

        İSVEÇ ANLAŞMAYA UYMUYOR
        Terör örgütü PKK'lıların İsveç'te Başkan Erdoğan'ı hedef alan alçak eylemine Türkiye en üst perdeden tepki gösterdi. İsveç ve Finlandiya'nın Madrid'de imzaladıkları muhtıra maddelerine uymamalarının en somut göstergelerinden olan eylem sonrası İsveç ve Finlandiya'nın adım atmak için Türkiye'deki seçimleri beklediği değerlendirmesi yapılıyor.

        Öte yandan İsveç yönetimi Türk yetkililere 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek kanun değişikliğini öne çekmeye çalıştıkları mesajını veriyor.



        Türkiye ise zaman baskısının Ankara değil, İsveç ve Finlandiya üzerinde olduğunu, muhtıra maddeleri yerine getirilmeden NATO üyeliklerine onay verilmeyeceğini net şekilde ifade ediyor.



        FETÖ'CÜLERE DE SAHİP ÇIKILIYOR
        Türkiye, İsveç Yüksek Mahkemesi'nin kararıyla FETÖ'cü Bülent Keneş'in iade talebinin reddedilmesi olumsuz bir gelişme olarak değerlendirdi.



            Keneş'in İsveç'te 1 Ocak'ta yürürlüğe giren anayasa değişikliği ve 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek kanun kapsamında yeniden yargılanıp yargılanmayacağı da merak ediliyor.

            Stockholm'deki provokasyonun ardından İsveç'in FETÖ soruşturması firarisi 4 şüphelinin, Yüksek Mahkeme tarafından Türkiye'ye iadesinin reddine ilişkin kararın aralık ayında İsveç hükümeti tarafından onaylandığı duyuruldu.

            Kararla iadesi reddedilen kişilerin Türkiye'nin iadesini talep ettiği teröristler olması da İsveç'in terörle mücadele konusunda taahhütlerini yerine getirmekten uzak olduğunu gözler önüne serdi.

                UZMANLAR TOPLANTISINDA DEĞERLENDİRİLECEK
                Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında üçlü uzmanlar toplantısı önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.

                Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in söz konusu toplantıyı Brüksel'de yapmaları teklifinde bulunduğunu söyledi. Çavuşoğlu, bunun kendileri için bir mahzurunun olmadığını belirterek, "İlk iki toplantı Finlandiya ve İsveç'te olmuştu.

                3. toplantı Brüksel'de de olabilir. NATO Genel Sekreteri ve uzmanlar da görsün açıkça, hangilerini gerçekleştirdiler, hangilerini gerçekleştirmediler. Bu toplantıyı önümüzdeki dönemde Brüksel'de gerçekleştirebiliriz" açıklamasında bulundu.
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                Haberler Dünya Terör yuvası İsveç'te yeni skandal! İsveç'in en büyük bankası SEB'de PKK'nın aktif hesabı var!
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