İsveç'teki rezil görüntülere soruşturma! Terör örgütü PKK yandaşları Başkan Erdoğan’ın maketini astı... Türkiye'den peş peşe tepkiler

PKK İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİĞİNE MAYIN DÖŞÜYOR

Terör örgütü PKK'nın İsveç'in NATO'ya üye olmaması için elinden geleni yaptığını belirten Çavuşoğlu, "PKK İsveç'in NATO'ya üyeliğine mayın döşüyor. PKK İsveç'e engel olursa İsveç de buna müdahale etmezse biz de NATO üyeliğini onaylamayız. Terörle mücadelede söz değil eylemler görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TAVRIMIZ NET KABUL ETMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonuna ilişkin, "Bu terör örgütlerinin, terör yandaşlarının Türkiye aleyhinde her türlü faaliyeti gösterdiği bir ortamda, demokrasi adına bu faaliyetlere müsaade edilmesine biz katlanamayız ve bu çerçevede İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakamayız. Bunu İsveç'in anlaması gerekiyor." dedi.

Oktay, A Haber canlı yayınına telefonla katılarak İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin yaptığı provokasyonlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

PKK/YPG destekçilerinin eylemini, bir terör eylemi olarak ifade etmenin bile neredeyse yeterli gelemeyeceğini belirten Oktay, Türkiye'nin her fırsatta terörle mücadele noktasında, hiçbir şekilde din, dil, ırk, coğrafya ayrımı yapmadığını ve "senin teröristin, benim teröristim" demediğini bütün dünyaya ilan ettiğini ve terörle arasına net mesafe koyduğunu söyledi.

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Oktay, terörle mücadele adına, teröristlerle işbirliği yapan ülkelere her zaman "terörün terörle önlenemeyeceğini" ve elinden tuttukları terör örgütlerinin bir gün bumerang gibi onlara döneceğini söylediklerini hatırlatarak, son zamanlarda bunun çok net göstergelerinin Avrupa Birliği ülkelerinde ortaya çıkmaya başladığını ifade etti.

"NATO DEDİĞİNİZ BİR GÜVENLİK ŞEMSİYESİDİR"

Stockholm Belediyesi önünde 21 Kasım'da da benzeri bir gösteri yapıldığını ve bu saldırıyı son derece alçakça bulduğunu vurgulayan Oktay, şöyle konuştu:

"Öyle bir ülke düşünün ki NATO'ya girmek istiyor ve NATO dediğiniz bir güvenlik şemsiyesidir. Türkiye olarak da biz bunu çok net bir dille, Cumhurbaşkanımız da ilk andan itibaren kaygılarını ve hatta kaygıların ötesinde, çok net bir şekilde Türkiye'nin terörle ilgili endişelerini anlayamayan ve teröristlerle işbirliği halinde olan, demokrasi adına sözde teröristlerin cirit attığı bir ülkeyle, özellikle Türkiye aleyhindeki her türlü faaliyete kucak açan ülkeyle, bu İsveç'tir ve aslında Finlandiya da benzerdir ama ne yazık ki İsveç tam da teröristlerin ve terör örgütlerinin Türkiye aleyhine cirit attığı bir yer, böyle bir ülkeyle NATO'da müttefik olamayacağımızı çok net olarak ifade ettik hatırlarsınız. Orada da sonraki görüşmeler çerçevesinde, Türkiye isteklerini, taleplerini, çok net bir şekilde niye karşı çıktığını da izah edince, NATO zirvesinde üçlü bir taahhütname imzalandı; İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında. Şimdi bu üçlü taahhütnameye baktığınızda bu ülkelerin, kendilerinin terörle mücadele edebilmesiyle ilgili yasal düzenlemeyi içeriyor. Propaganda, eleman devşirme ve her türlü terör faaliyetlerinin engellenmesini içeriyor. Türkiye'nin iadesini istediği teröristlerin, terör örgütleri üyelerinin iadelerini, mal varlıklarına el konulmasını, dondurulmasını içeriyor. Savunma sanayii alanındaki ambargoların kaldırılmasını içeriyordu. Yine hatırlarsanız AB çerçevesindeki, ortak güvenlik savunma mekanizmasına Türkiye'nin dahil olmasına müzahir olacaklarını içeriyordu."