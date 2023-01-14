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    • 14.01.2023 13:36
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    • 14.01.2023 13:43
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    Stockholm'deki skandalın altından Andreas isimli terörist çıktı! Bir rezillik de İsveç basınından...

    İsveç'te terör örgütü PKK yandaşlarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı alçaklığa Türkiye sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan suç duyurusunda bulunurken İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırılıp uyarıldı. Skandalın arkasındaki terörist de ortaya çıktı. İsveç basınından Oisín Cantwell isimli gazeteci İsmi Andreas olduğu belirtilen teröristle röportaj yaptı. İmza attıkları rezilliği anlatan terörist Abdreas Reuters ve AFP gibi Türkiye düşmanlarına da röportaj vereceğini söyledi!

    takvim.com.tr
    Stockholm’deki skandalın altından Andreas isimli terörist çıktı! Bir rezillik de İsveç basınından...

    Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan "Üçlü Muhtıra" ile İsveç ve Finlandiya terör örgütlerine desteği keseceğini bildirmesine rağmen geçtiğimiz günlerde Stockholm'den rezil görüntüler geldi!

    Adeta terör kampına dönen İsveç'in başkenti Stockholm'da terör örgütü PKK sempatizanları belediye binasının karşısına kurdukları mekanizma ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini ayaklarından astı.

    TÜRKİYE SERT TEPKİ GÖSTERDİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Skandala AK Parti'den tepkiler peş peşe gelirken sorumluların hukuk önünde hesap vermesi gerektiği belirtildi.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Erdoğan'ı hedef gösterilmesinde İsveç doğrudan sorumludur. Bu terör propagandası değil, doğrudan terör eylemidir." şeklinde konuştu.

    İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Meclis Başkanı'nın Türkiye ziyaretini iptal etti. Şentop İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen ile yaptığı telefon görüşmesinde somut adım beklendiğini de belirtti.

    Öte yandan Başkan Erdoğan'ın avukatı skandalla ilgili harekete geçerek suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

    SKANDALIN ARKASINDAN ANDREAS İSİMLİ TERÖRİST ÇIKTI
    Türkiye'nin tepkisini çeken alçaklığın altından Andreas isimli bir terörist çıktı. İsveç'teki yayın organlarından Aftonbladet bir skandal imza atarak alçak eylemi gerçekleştiren teröriste mikrofon uzattı.

    Oisín Cantwell isimli gazeteci terörist ile yaptığı röportajı yayınladı ve skandalın ayrıntılarına yer vererek terör propagandasını sürdürdü.

    Cantwell fotoğrafçı Lotte Fernvall ile birlikte bir minibüsün içinde terörist ile röportaj yapıklarını belirterek teröristin ifadelerini aktardı.

        Teröristin fotoğrafı ve soyismi röportajda yer almazken Andreas'ın sıradan bir İsveçli gibi anlatıldı Ancak daha sonra "Rojova komitelerine" bağlı olduğu söylenerek terör örgütü PKK'nın Suriye'deki yapılanması YPG ile bağına dikkat çekildi.

        Terörist skandal maketi Facebook'ta gördükten sonra Norsborg'dan birkaç yüz krona satın aldığını anlatırken ardından takım elbise ve gömlek aldığını, maskeyi ise internetten sipariş verdiğini söyledi.

        GEÇEN YIL YAPILAN SKANDAL DA BU TERÖRİSTLERİN İŞİ!
        Geçen yıl da belediye binasına terör örgütü PKK'nın paçavrasının "Rojava komiteleri örgütü" isimli YPG'li terörist grup tarafından yansıtıldığı hatırlatılırken o dönem de Türkiye'den tepkiler yükseldiğine ancakl tepkilerin bu kez daha fazla olduğu belirtildi.

        Türkiye'nin ayağa kalktığını dile getiren Aftonbladet, "İsveç'te de azarlamalar oldu" dedi, Dışişleri Bakanı Billström'ün görüntüyü 'iğrenç' olarak nitelediğini hatırlattı.

        İsveç basını ve terörist İsveç hükümetini de eleştirildi. "Başbakan Ankara'ya gitti Erdoğan için süründü" ifadeleri yer alırken "Dışişleri Bakanı Billström, PKK bayrakları sallamanın yasak olacağı gibi tuhaflıklara karıştı." denildi.

        TÜRKİYE DÜŞMANLARI RÖPORTAJ İÇİN SIRADA
        Öte yandan terörist Andreas, Reuters ve AFP gibi Türkiye düşmanı yayın organlarının da röportaj için sıra beklediğini ve onlarla da konuşacağını söyledi.
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        Haberler Güncel Stockholm'deki skandalın altından Andreas isimli terörist çıktı! Bir rezillik de İsveç basınından...
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