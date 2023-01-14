Stockholm’deki skandalın altından Andreas isimli terörist çıktı! Bir rezillik de İsveç basınından...

Teröristin fotoğrafı ve soyismi röportajda yer almazken Andreas'ın sıradan bir İsveçli gibi anlatıldı Ancak daha sonra "Rojova komitelerine" bağlı olduğu söylenerek terör örgütü PKK'nın Suriye'deki yapılanması YPG ile bağına dikkat çekildi.

Terörist skandal maketi Facebook'ta gördükten sonra Norsborg'dan birkaç yüz krona satın aldığını anlatırken ardından takım elbise ve gömlek aldığını, maskeyi ise internetten sipariş verdiğini söyledi.

GEÇEN YIL YAPILAN SKANDAL DA BU TERÖRİSTLERİN İŞİ!

Geçen yıl da belediye binasına terör örgütü PKK'nın paçavrasının "Rojava komiteleri örgütü" isimli YPG'li terörist grup tarafından yansıtıldığı hatırlatılırken o dönem de Türkiye'den tepkiler yükseldiğine ancakl tepkilerin bu kez daha fazla olduğu belirtildi.