Stockholm’deki skandalın altından Andreas isimli terörist çıktı! Bir rezillik de İsveç basınından...

Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan "Üçlü Muhtıra" ile İsveç ve Finlandiya terör örgütlerine desteği keseceğini bildirmesine rağmen geçtiğimiz günlerde Stockholm'den rezil görüntüler geldi!
Adeta terör kampına dönen İsveç'in başkenti Stockholm'da terör örgütü PKK sempatizanları belediye binasının karşısına kurdukları mekanizma ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini ayaklarından astı.
TÜRKİYE SERT TEPKİ GÖSTERDİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Skandala AK Parti'den tepkiler peş peşe gelirken sorumluların hukuk önünde hesap vermesi gerektiği belirtildi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Erdoğan'ı hedef gösterilmesinde İsveç doğrudan sorumludur. Bu terör propagandası değil, doğrudan terör eylemidir." şeklinde konuştu.
İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Meclis Başkanı'nın Türkiye ziyaretini iptal etti. Şentop İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen ile yaptığı telefon görüşmesinde somut adım beklendiğini de belirtti.
Öte yandan Başkan Erdoğan'ın avukatı skandalla ilgili harekete geçerek suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
SKANDALIN ARKASINDAN ANDREAS İSİMLİ TERÖRİST ÇIKTI
Türkiye'nin tepkisini çeken alçaklığın altından Andreas isimli bir terörist çıktı. İsveç'teki yayın organlarından Aftonbladet bir skandal imza atarak alçak eylemi gerçekleştiren teröriste mikrofon uzattı.
Oisín Cantwell isimli gazeteci terörist ile yaptığı röportajı yayınladı ve skandalın ayrıntılarına yer vererek terör propagandasını sürdürdü.
Cantwell fotoğrafçı Lotte Fernvall ile birlikte bir minibüsün içinde terörist ile röportaj yapıklarını belirterek teröristin ifadelerini aktardı.