'Bilge Ana' hayatını kaybetti! Almanya Başbakanı Scholz, Mevlüde Genç için Türkçe başsağlığı mesajı yayımladı





Solingen katliamı mağduru olan Mevlüde Genç, yaşananlara ilişkin, "Biri itfaiyeye haber verdi. Çok geç geldi. Geldikten sonra benim gelin, 'o kapıdan girmeyin öbür kapıdan girin, çocukları kurtarmaya' dedi. Bizim söylediğimizi hiç anlamadılar belki de çocuklarım kurtulurdu" demişti.

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