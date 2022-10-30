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    • Dünya
    • 30.10.2022 23:27
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    • 30.10.2022 23:44
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    'Bilge Ana' hayatını kaybetti! Almanya Başbakanı Scholz, Mevlüde Genç için Türkçe başsağlığı mesajı yayımladı

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evlerinde meydana gelen yangında ailesinden 5 kişiyi kaybeden Mevlüde Genç'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Scholz, Twitter paylaşımında "başınız sağ olsun" ifadesini Türkçe kullandı.

    Almanya Başbakanı Scholz, Mevlüde Genç için Türkçe başsağlığı mesajı

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mevlüde Genç bugün vefat etti. Mevlüde Genç uzlaşının sesi olarak unutulmayacak. Mevlüde Genç 1993 yılında Solingen'de aşırı sağcıların kundaklama saldırısında iki kızını, iki torununu ve bir yeğenini kaybetti. Ailesine başsağlığı diliyorum, başınız sağ olsun." ifadelerini kullandı.



    TÜRKÇE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
    Scholz'un paylaşımında "başınız sağ olsun" ifadesini Türkçe kullanması dikkat çekti



    SOLINGEN'DE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK
    Öte yandan, Düsseldorf Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada da Genç için salı günü Solingen'de cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.

    Açıklamada, "Bilge Ana, merhume Mevlüde Genç'in cenazesi, 1 Kasım 2022 Salı günü saat 14.00'te, 'Untere Wernerstraße 81, 42651 Solingen'de kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacaktır." denildi.



        SOLINGEN FACİASI NEDİR?
        Almanya'nın Solingen şehri 29 Mayıs 1993'te vahşi bir katliama sahne oldu. Genç ailesinin evi Alman ırkçılar tarafından kundaklandı. Mevlüde Genç, faciada iki kızını, iki torununu ve yeğenini kaybetti.



        AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ YANARAK CAN VERDİ
        Genç ailesinin bir kısmı yanan evden çıkmayı başardı ancak üst katta uyuyanlar alevlerin arasında kaldı. Yaşları 5 ile 25 arasında değişen 5 kişi feci şekilde can verdi.



        Solingen katliamı mağduru olan Mevlüde Genç, yaşananlara ilişkin, "Biri itfaiyeye haber verdi. Çok geç geldi. Geldikten sonra benim gelin, 'o kapıdan girmeyin öbür kapıdan girin, çocukları kurtarmaya' dedi. Bizim söylediğimizi hiç anlamadılar belki de çocuklarım kurtulurdu" demişti.

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        Haberler Dünya 'Bilge Ana' hayatını kaybetti! Almanya Başbakanı Scholz, Mevlüde Genç için Türkçe başsağlığı mesajı yayımladı
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