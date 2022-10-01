Takvim.com.tr PKK parmağına dikkat çekmişti! Brüksel'deki 'Mahsa Emini' gösterilerinde PJAK paçavraları: Dublin'den özel görüntüler





PKK'NIN İRAN KOLU PJAK MİLİTANLARI SAHADA

Mahsa Emini'nin ailesinden bazı bireylerin sözde Kürdistan Partisi'ne üye olduğu, cenaze sonrası atılan sloganlarda "Kürt var oldukça Kürdistan var olacak, Jin jiyan Azadi" ifadelerinin yer alması dikkatlerden kaçmadı.



PKK'nın İran'da faaliyet gösteren kolu PJAK militanları ise sokakları kaşımak için sahaya sürüldü.



ONLARCA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler sonrası İran'da onlarca kişi hayatını kaybetti.



Mahsa Emini'nin ölümü sonrası Avrupa ülkerinde de sokaklarda protestolar başladı. Brüksel ve Dublin'de yapılan protestolarda Emini'ye destek çıkılıp İran'a nefret kusuldu.

BRÜKSEL'DEN DUBLİN'E GÖSTERİLER

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi nedeniyle Belçika'nın başkenti Brüksel'de protesto gösterisi düzenlendi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de göstericiler, Trone Metro İstasyonu önünde yerel saatle 13.00 civarında toplandı.

Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na yürüyen göstericiler, "Hepimiz Mahsa Emini'yiz", "Benim bedenim, benim kararım", "Kadın, hayat, özgürlük" gibi sloganlar attı.