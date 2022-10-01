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    • Dünya
    • 01.10.2022 19:37
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    • 01.10.2022 19:53
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    Takvim.com.tr PKK parmağına dikkat çekmişti! Brüksel'deki 'Mahsa Emini' gösterilerinde PJAK paçavraları: Dublin'den özel görüntüler

    İran'da 22 yaşındaki Kürt asıllı Mahsa Emini'nin tartışmalı ölümü sonrası başlayan olaylar büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde "Acem Yangını" manşetiyle duyurduğumuz analiz haberimizde bölgede maksadına aşan protestolardaki PKK parmağına dikkat çekmiş, PJAK militanlarının provokasyonlarını işlemiştik. Bugün aynı provokasyon terörün kuluçka merkezi Avrupa'da peda oldu... Belçika Brüksel'de Mahsa Emini adına yapılan gösterilerde PKK'nın İran ayağı PJAK'ın paçavraları açıldı. Gösteriler sadece Brüksel ile sınırlı kalmadı. İrlan'da Dublin'de de toplanan kalabalık grup 'özgürlük' sloganları attı. Takvim.com.tr'nin bölgedeki kaynakları protestoları anbean görüntüledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    ’Mahsa Emini’ gösterilerinde PJAK paçavraları

    Ahlak polisinin bilgilendirme konferansına götürdüğü Mahsa Emini'nin aniden fenalaşarak hayatını kaybetmesi sonrası İran'da iç karışıklıklar baş gösterdi.

    Kürt asıllı Emini'nin epilepsi hastası olduğu daha önce bu hastalıktan ötürü ameliyat edildiği ortaya çıkarken; dallanıp budaklanan olaylarda çok çarpıcı detaylar göze çarptı.



    PKK'NIN İRAN KOLU PJAK MİLİTANLARI SAHADA
    Mahsa Emini'nin ailesinden bazı bireylerin sözde Kürdistan Partisi'ne üye olduğu, cenaze sonrası atılan sloganlarda "Kürt var oldukça Kürdistan var olacak, Jin jiyan Azadi" ifadelerinin yer alması dikkatlerden kaçmadı.

    PKK'nın İran'da faaliyet gösteren kolu PJAK militanları ise sokakları kaşımak için sahaya sürüldü.

    ONLARCA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler sonrası İran'da onlarca kişi hayatını kaybetti.

    Mahsa Emini'nin ölümü sonrası Avrupa ülkerinde de sokaklarda protestolar başladı. Brüksel ve Dublin'de yapılan protestolarda Emini'ye destek çıkılıp İran'a nefret kusuldu.

    BRÜKSEL'DEN DUBLİN'E GÖSTERİLER
    İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi nedeniyle Belçika'nın başkenti Brüksel'de protesto gösterisi düzenlendi.

    Belçika'nın başkenti Brüksel'de göstericiler, Trone Metro İstasyonu önünde yerel saatle 13.00 civarında toplandı.

    Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na yürüyen göstericiler, "Hepimiz Mahsa Emini'yiz", "Benim bedenim, benim kararım", "Kadın, hayat, özgürlük" gibi sloganlar attı.



    Bu gösteriler detaylıca mercek altına alındığında çok çarpıcı bir detay karşımıza çıkıyor...

    Bilindiği üzere Avrupa, terörün ve teröristlerin kuluçka merkezi haline gelmiş vaziyette.

    PKK YANDAŞLARI SAHADA: PJAK AÇAVRASI AÇTILAR
    Brüksel'de icra edilen gösterilere de PKK yandaşlarının verdiği desteğin yanı sıra örgütün İran kolunda faaliyet gösteren PJAK'ın paçavralarının açıklaması dikkatlerden kaçmadı.



        TAKVİM.COM.TR 'ACEM YANGINI' ANALİZİNDE PKK'YA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
        Takvim.com.tr, geçtiğimiz günlerde İran'da tansiyonu yükselten Mahsa Emini olayı üzerinden yaptığı analiz haberinde bölgede maksadına aşan protestolardaki PKK parmağına dikkat çekmiş, PJAK militanlarının provokasyonlarını işlemişti.

        Bugün Brüksel'de yapılan gösteride PKK yandaşlarının açtığı PJAK paçavraları bu olayı destekler nitelikte.



        TAKVİM.COM.TR FARKIYLA ÖEL GÖRÜNTÜLER
        Öte yandan İrlanda'nın Dublin kentinde de Mahsa Emini protestoları vardı.



        Takvim.com.tr, bölgedeki kaynaklarından söz konusu protestolara ilişkin görüntülere ulaştı.



        Görüntülerde İrlanda'da yaşayan İranlılar özgürlük sloganları atıyor.

        İRAN'DAKİ GÖSTERİLERDE ÇOK SAYIDA KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
        İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

        Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

        İran devlet televizyonu, gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
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