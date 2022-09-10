Charles İngiltere’nin yeni Kral’ı ilan edildi

Bu evlilik, Victoria sonrası İngiltere tahtına bu hanedanın oturacağı anlamına geliyordu. Nitekim 63 yıl tahtta Birleşik Krallık Kraliçesi ve Hindistan İmparatoru olarak oturan Kraliçe Victoria'nın ardından oğlu 7. Edward, 1901'de tahta çıktı.

Saxe-Coburg ve Gotha hanedanının ilk İngiltere Kralı olan 7. Edward, annesi Kraliçe Victoria'nın neredeyse tüm Avrupa hanedanlarıyla kurduğu akrabalık bağı nedeniyle "Avrupa'nın Amcası" olarak tanındı.

Dönemin Alman İmparatoru, Rus Çarı ve Norveç Kralı ile İsveç, Romanya ve Yunanistan tahtlarının varisleri Kral Edward'ın yeğenleri, Belçika, Portekiz ve Bulgaristan kralları ise kuzenleriydi.

Bu nedenle 9 yıllık hanedanı boyunca Avrupa ülkeleriyle yakın ilişki yürüten Kral Edward, kız kardeşinin oğlu Alman İmparatoru 3. Wilhelm ile "savaş arzuladığı" gerekçesiyle mesafeli bir ilişki yürüttü.

ALMAN KARŞITLIĞI NEDENİYLE KRALİYET AİLESİ ADINI DEĞİŞTİRDİ

Edward, bu hissinde de yanılmadı. 1910'da öldükten sonra tahta Saxe-Coburg ve Gotha'nın ikinci kralı 5. George çıkarken, yeni kral, Birinci Dünya Savaşı'nda da İngiltere ve tüm sömürgelerinin başında yer aldı.

Kraliçe Victoria ile başlayıp 5. George döneminde süren "Üzerinde güneş batmayan imparatorluk" efsanesinde hükümdar bu dönemde hiç beklemediği bir yerden halkın tepkisiyle karşılaştı.

Kral 5. George döneminde halk, Birinci Dünya Savaşı'nın da etkisiyle Alman karşıtı söylemlerini artırdı ve neredeyse 200 yıldır ülkeyi Alman kökenli hanedanların yönetmesine tepki göstermeye başladı.

Halkın bu tepkisi karşısında Kral George, 1917'de Saxe-Coburg ve Gotha olan hanedan adının Windsor olarak değiştirilmesi emrini verdi. Kendisi ve akrabaları tüm Alman unvanlarından vazgeçerken erkek akrabalara İngiliz soyluluk unvanları verildi.

Bu kapsamda kralın kuzeni Battenberg Prensi Louis, Louis Mountbatten adıyla Milford Haven Markisi ve Deniz Kuvvetleri Komutanı, Württemberg ve Teck Dükü unvanlarını kullanan kayınbiraderleri ise Cambridge Markisi ve Athlone Kontu unvanlarını aldı.

Mountbatten ve Teck aileleri, daha sonra hanedana damat ve gelin olarak girdi. İsim değişikliğinin ardından 5. George, Windsor hanedanının ilk hükümdarı unvanını da aldı.