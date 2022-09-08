SON DAKİKA: İngiltere'de Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı

Saraydan yapılan açıklamada, "Kraliçe'nin rahatı yerinde ve Balmoral'da kalıyor" denildi.
Bir saray kaynağı, kraliyet üyelerinin acilen bilgilendirildiğini ve hükümdarın düştüğü yönündeki spekülasyonların önemsenmediğini söyledi.
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Dün doktorları tarafından dinlenmesi tavsiye edilen Kraliçe, kraliyet danışmanlarıyla planlanan sanal toplantıyı iptal etmek zorunda kaldı.
İngiltere'nin en uzun süre hüküm süren hükümdarı olan kraliçe aynı zamanda dünyanın en yaşlı kraliçesi. Kraliçe Elizabeth tüm yaşamı boyunca 16 farklı başbakan ile çalıştı. Winston Churchill'den Margaret Thatcher'a kadar birçok ismin dönemine tanıklık eden kraliçe son olarak Liz Truss'a hükümeti kurma görevini verdi.
Winston Churchill ( 1951-55)
Anthony Eden ( 1955-57)
Harold Macmillan (1957-63)
Alec Douglas-Home ( 1963-64)
Harold Wilson (1964-70)
Edward Heath (1970-74)
Harold Wilson ( 1974-76)
James Callaghan (1976-79)
Margaret Thatcher ( 1979-90)
John Major (1990-97)
Tony Blair (1997-2007)
Gordon Brown ( 2007-10)
David Cameron ( 2010-16)
Theresa May (2016-19)
Boris Johnson (2019-22)
Liz Truss (2022- )
İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma görevini aldı.
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Truss, Boris Johnson'ın istifasını sunmasının ardından, yaz tatilini İskoçya'daki Balmoral Malikanesi'nde geçiren Kraliçe Elizabeth tarafından kabul edildi.