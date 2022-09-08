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    • Dünya
    • 08.09.2022 14:57
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    • 08.09.2022 15:25
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    SON DAKİKA: İngiltere'de Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı

    Son dakika haberleri... İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, hastaneye kaldırıldı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, doktorların 96 yaşındaki Elizabeth'in sağlığından endişe duyduklarını ve tıbbi gözetim altında tutulmasını tavsiye ettikleri söylendi. Kraliçe, Başbakan Liz Truss'u kabulünde elindeki morlukla dikkat çekmişti.

    Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı

    Saraydan yapılan açıklamada, "Kraliçe'nin rahatı yerinde ve Balmoral'da kalıyor" denildi.

    Bir saray kaynağı, kraliyet üyelerinin acilen bilgilendirildiğini ve hükümdarın düştüğü yönündeki spekülasyonların önemsenmediğini söyledi.

    İngiltere'de Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı | VİDEO İZLE

    Dün doktorları tarafından dinlenmesi tavsiye edilen Kraliçe, kraliyet danışmanlarıyla planlanan sanal toplantıyı iptal etmek zorunda kaldı.

    İngiltere'nin en uzun süre hüküm süren hükümdarı olan kraliçe aynı zamanda dünyanın en yaşlı kraliçesi. Kraliçe Elizabeth tüm yaşamı boyunca 16 farklı başbakan ile çalıştı. Winston Churchill'den Margaret Thatcher'a kadar birçok ismin dönemine tanıklık eden kraliçe son olarak Liz Truss'a hükümeti kurma görevini verdi.


    Winston Churchill ( 1951-55)

    Anthony Eden ( 1955-57)

    Harold Macmillan (1957-63)

    Alec Douglas-Home ( 1963-64)


    Harold Wilson (1964-70)

    Edward Heath (1970-74)

    Harold Wilson ( 1974-76)

    James Callaghan (1976-79)

    Margaret Thatcher ( 1979-90)

    John Major (1990-97)

    Tony Blair (1997-2007)

    Gordon Brown ( 2007-10)

    David Cameron ( 2010-16)

    Theresa May (2016-19)

    Boris Johnson (2019-22)

    Liz Truss (2022- )

    İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma görevini aldı.

    Liz Truss görevi devraldıktan sonra İngiltere Başbakanlık Ofisi'ne geçti | Video

    Truss, Boris Johnson'ın istifasını sunmasının ardından, yaz tatilini İskoçya'daki Balmoral Malikanesi'nde geçiren Kraliçe Elizabeth tarafından kabul edildi.

    Kraliçe, Liz Truss'a hükümeti kurma görevini verdi ve böylelikle Truss, resmen İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu.

    Görüşmenin ardından Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın resmi Twitter hesabında da değişikliğe gidilerek Liz Truss'ın ismine yer verildi.

        TRUSS'IN BUGÜN YENİ KABİNESİNİ AÇIKLAMASI ÖNGÖRÜLÜYOR
        Liz Truss, Kraliçe Elizabeth'le görüşmesinin ardından başkent Londra'ya dönecek ve görevindeki ilk konuşmasını yapacak.

        Truss'ın bugün yeni kabinesini de açıklaması bekleniyor.

        Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.

        Johnson'ın istifasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti üyelerinin yaptığı oylama sonucu dün açıklanmış ve Liz Truss 81 bin 326 oy alırken, rakibi Rishi Sunak 60 bin 399 oyda kalmıştı.

        Böylelikle, parti içerisindeki liderlik yarışını kazanan Truss, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazanmıştı.

            KRALİÇE'NİN ELLERİNDEKİ MORLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ
            Kraliçe 2. Elizabeth ile yeni Başbakan Liz Truss'un görüşmesine, Kraliçe'nin elindeki morluklar damga vurdu. 1926 doğumlu 96 yaşındaki Kraliçe'nin ellerinin morarmış olması İngiltere'de gündem oldu. İngiliz basını görüşmeden çok Kraliçe 2. Elizabeth'in elindeki morluğu manşetlere taşıdı. İngilizler Kraliçe'nin ilerleyen yaşı nedeniyle morlukların oluşmuş olabileceğine dikkat çekti.

            İngilizler sosyal medyada da Kraliçe'nin elindeki morlukla ilgili birçok paylaşımda bulundu. Bazı İngilizler, "Kraliçe'nin eline ne oldu?" sorusunu sorarken, bazı paylaşımlarda ise "Kraliçe'nin elindeki kötü bir çürük" yorumu yapıldı.

            JOHNSON'UN YERİNE GEÇTİ
            Eski Başbakan Boris Johnson ise bugün Başbakan olarak son konuşmasını yapmış ve Başbakanlık Ofisinden ayrılarak Kraliçeye resmi istifasını sunmuştu. Johnson yaptığı konuşmada, Liz Truss'un yönetimini destekleyeceğini söylemiş ve diğer Muhafazakar Parti üyelerine de Truss'ın arkasında durmaları gerektiği tavsiyesinde bulunmuştu.

            OY ÇOĞUNLUĞUYLA İLAN EDİLDİ
            Truss, Johnson'ın istifasının ardından başlayan yeni lider seçiminde Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ile final oylamasına kalmıştı. 2 Eylülde yapılan son oylamanın dün açıklanmasının ardından oy çoğunluğunu alan Truss, Muhafazakar Parti Lideri ve Başbakan olarak ilan edilmişti.
            Öte yandan Truss'un Başbakan ilan edilmesiyle beraber İçişleri Bakanı Priti Patel ve Kültür Bakanı Nadine Dorries istifa etmişti.
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