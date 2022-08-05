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Kraliçe Elizabeth bu yemeye az bile yaşamış bir 96 yıl daha yaşar! Bu kadar hayatta kalabilmesinin nedeni...

Kraliyet ailesinin en yaşlı üyesi, tahtta en uzun süre kalan isim olan Kraliçe Elizabeth. 96 yaşındaki Kraliçe bir süre önce eşi Prens Philip'in ölümüyle sarsılmıştı. Prens Harry ve Meghan Markle'ın ABD'ye yerleşmesi, Prens Philip'in ölümü ve Prens Andrew hakkındaki cinsel taciz davaları gibi konularla skandal ve kayıplarla zor günler geçiren Kraliçe bir yandan da ortalama insan ömrünün üzerindeki yaşamıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki Kraliçe'nin sırrı ne?

05.08.2022 14:42 - Son Güncelleme: 05.08.2022 14:42
Kraliçe Elizabeth bu yemeye az bile yaşamış bir 96 yıl daha yaşar! Bu kadar hayatta kalabilmesinin nedeni...

96 yaşındaki Kraliçe'nin bu kadar uzun yaşayabilmesinin sırlarından biri de yediği, içtiği. Peki Kraliçe ne yiyip, ne içiyor?

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Kraliçe Elizabeth bu yemeye az bile yaşamış bir 96 yıl daha yaşar! Bu kadar hayatta kalabilmesinin nedeni...

Kraliçe II. Elizabeth, tıpkı gündelik yaşamında olduğu gibi beslenme düzeninde de sıkı sıkıya kurallara bağlı. Bir rutini var ve neredeyse her gün aynı yiyecekleri tüketiyor.

Kraliçe Elizabeth bu yemeye az bile yaşamış bir 96 yıl daha yaşar! Bu kadar hayatta kalabilmesinin nedeni...

Kraliçe geleneksel olarak sabah 07:30 civarında radyo dinlerken porselen bir fincanda Earl Grey çayı ve bisküviyle güne başlıyor. Çayı şekersiz, zaman zaman ise sütlü içiyor. Ardından ise sabah banyosuna hazırlanıyor.

Kraliçe Elizabeth bu yemeye az bile yaşamış bir 96 yıl daha yaşar! Bu kadar hayatta kalabilmesinin nedeni...

Kraliçe saat tam 9:00'da kahvaltısını yapıyor. Bir kase mısır gevreğinden oluşan bu kahvaltıya mango ve çilek gibi taze meyveler de ekleniyor. Elizabeth mısır gevreğini daha süslü tabaklarda yemektense plastik bir kapta yemeyi tercih ediyor. Bir kase Darjeeling çayını da mısır gevreğinin yanında içmeyi ihmal etmiyor.

Kraliçe Elizabeth bu yemeye az bile yaşamış bir 96 yıl daha yaşar! Bu kadar hayatta kalabilmesinin nedeni...

Bazen ise kraliçe sabah kahvaltısında yumurta yiyor. Eski kişisel şefi Darren McGrady'ye göre, yumurtalarını "somon füme ve bir ızgara yer mantarı ile" çırpılmış olarak sever! Ama taze yer mantarı sipariş etmeyecek kadar tutumlu olduğu için sadece hediye olarak gönderildiğinde yerdi.

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