Kraliçe Elizabeth bu yemeye az bile yaşamış bir 96 yıl daha yaşar! Bu kadar hayatta kalabilmesinin nedeni...
Kraliyet ailesinin en yaşlı üyesi, tahtta en uzun süre kalan isim olan Kraliçe Elizabeth. 96 yaşındaki Kraliçe bir süre önce eşi Prens Philip'in ölümüyle sarsılmıştı. Prens Harry ve Meghan Markle'ın ABD'ye yerleşmesi, Prens Philip'in ölümü ve Prens Andrew hakkındaki cinsel taciz davaları gibi konularla skandal ve kayıplarla zor günler geçiren Kraliçe bir yandan da ortalama insan ömrünün üzerindeki yaşamıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki Kraliçe'nin sırrı ne?
05.08.2022 14:42 - Son Güncelleme: 05.08.2022 14:42
Kraliçe saat tam 9:00'da kahvaltısını yapıyor. Bir kase mısır gevreğinden oluşan bu kahvaltıya mango ve çilek gibi taze meyveler de ekleniyor. Elizabeth mısır gevreğini daha süslü tabaklarda yemektense plastik bir kapta yemeyi tercih ediyor. Bir kase Darjeeling çayını da mısır gevreğinin yanında içmeyi ihmal etmiyor.