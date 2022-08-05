Kraliçe Elizabeth bu yemeye az bile yaşamış bir 96 yıl daha yaşar! Bu kadar hayatta kalabilmesinin nedeni...

Bazen ise kraliçe sabah kahvaltısında yumurta yiyor. Eski kişisel şefi Darren McGrady'ye göre, yumurtalarını "somon füme ve bir ızgara yer mantarı ile" çırpılmış olarak sever! Ama taze yer mantarı sipariş etmeyecek kadar tutumlu olduğu için sadece hediye olarak gönderildiğinde yerdi.