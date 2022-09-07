Yunanistan fena yakalandı! Rus petrolü böyle transfer ediliyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası Batı ülkeleri Rusya'yı yaptırım bombardımanına tuttu.
Yaptırımlar sürerken Rus petrolünün gizli deniz yolları üzerinden Avrupa'ya akmaya devam ettiği ortaya çıktı.
6 AY İÇİNDE 41 GEMİDEN TRANSFER
Japon Nikkei ajansı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana altı ay içinde 41 geminin, Rusya'dan ayrılan ve daha sonra Avrupa limanlarına ulaşan tankerlerle Yunanistan kıyılarında gemiden gemiye petrol transferi yaptığını belirttt.
Haberde Avrupa Birliği ve İngiltere yıl sonundan itibaren Rus petrolü ithalatını tamamen yasaklamayı planlarken petrol ambargosu başladığı günden itibaren kaynağı belirli olmayan gemiler aracılığı ile petrol transferinin devam ettiği belirtildi.
24 Ağustos'ta Nikkei, Yunanistan'ın güneyindeki Laconian Körfezi'nde bir tankerden diğerine petrol transferini görüntüledi.
Petrol transferinin görüntüleri
SAKLI ROTALAR ÜZERİNDEN RUS PETROLÜ AVRUPAYA AKTI
Rus petrolünün saklı deniz rotaları üzerinden Avrupa'ya akmaya devam ettiğini elirten ajans, Ukrayna savaşının ardından geçen 6 ayda bu şekilde Rus petrolü taşıyan 41 tankerin Yunanistan açıklarında gemiden gemiye transfer yaptığını, geçen sene aynı dönemde bu sayının sadece 1 olduğunu yazdı.