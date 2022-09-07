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    • Dünya
    • 07.09.2022 17:03
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    • 07.09.2022 17:18
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    Yunanistan fena yakalandı! Rus petrolü böyle transfer ediliyor

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası başta ABD ve batı Rusya'ya yaptırım üstüne yaptırım uyguladı. Batı ülkeleri Rusya'yı yaptırım bombardımanına tutarken Yunan armatörlerin Rus petrolünü Akdeniz'de farklı gemilere aktardığı görüntülendi.

    Yunanistan fena yakalandı!

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası Batı ülkeleri Rusya'yı yaptırım bombardımanına tuttu.

    Yaptırımlar sürerken Rus petrolünün gizli deniz yolları üzerinden Avrupa'ya akmaya devam ettiği ortaya çıktı.

    6 AY İÇİNDE 41 GEMİDEN TRANSFER
    Japon Nikkei ajansı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana altı ay içinde 41 geminin, Rusya'dan ayrılan ve daha sonra Avrupa limanlarına ulaşan tankerlerle Yunanistan kıyılarında gemiden gemiye petrol transferi yaptığını belirttt.

    Haberde Avrupa Birliği ve İngiltere yıl sonundan itibaren Rus petrolü ithalatını tamamen yasaklamayı planlarken petrol ambargosu başladığı günden itibaren kaynağı belirli olmayan gemiler aracılığı ile petrol transferinin devam ettiği belirtildi.

    24 Ağustos'ta Nikkei, Yunanistan'ın güneyindeki Laconian Körfezi'nde bir tankerden diğerine petrol transferini görüntüledi.


    Petrol transferinin görüntüleri

    SAKLI ROTALAR ÜZERİNDEN RUS PETROLÜ AVRUPAYA AKTI
    Rus petrolünün saklı deniz rotaları üzerinden Avrupa'ya akmaya devam ettiğini elirten ajans, Ukrayna savaşının ardından geçen 6 ayda bu şekilde Rus petrolü taşıyan 41 tankerin Yunanistan açıklarında gemiden gemiye transfer yaptığını, geçen sene aynı dönemde bu sayının sadece 1 olduğunu yazdı.

        Mora Yardımadası'nda Lakorya Körfezi'ne yakın bölgede oturan bir Yunanistan vatandaşı olan 55 yaşındaki Thalis Ladakakis'in açıklamalarına yer verilen haberde Ukrayna savaşı sonrasında körfezde gemiden gemiye petrol transferinin hızla arttığını belirtilirken"Petrolün denize akmasına neden olabilecek büyük kaza riski var. Petrol tankerlerinden çıkan egzoz gazı ve çöpler de sorun teşkil ediyor ve hem balıkçılık hem de turizm sektörü için sıkıntı yaratıyor" ifadeleri kullanıldı.

        Refinitiv verilerini kullanan Nikkei muhabirleri, son 6 ayda Yunanistan açıklarında, 175 tankerin bu yolla 23,9 milyon varil Rus petrolünü başka bir tankere transfer ettiğini tespit etti. 24 Şubat-22 Ağustos tarihleri arasında geçen yıl bu yolla taşınan Rus petrolü miktarının 4,3 milyon varil olduğunu belirtti.

        Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, AB'nin temmuzda Rus petrolü ithalatı günlük ortalama 2,8 milyon varil olmuştu. Bu rakam, ocak ayı ortalamasının yüzde 26 aşağısında. Nikkei'ye konuşan Yunan yetkililer ise, petrol transferinin Yunan karasularında değil uluslararası sularda gerçekleştiğini iddia etti.

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