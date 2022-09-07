Yunanistan fena yakalandı! Rus petrolü böyle transfer ediliyor

Mora Yardımadası'nda Lakorya Körfezi'ne yakın bölgede oturan bir Yunanistan vatandaşı olan 55 yaşındaki Thalis Ladakakis'in açıklamalarına yer verilen haberde Ukrayna savaşı sonrasında körfezde gemiden gemiye petrol transferinin hızla arttığını belirtilirken"Petrolün denize akmasına neden olabilecek büyük kaza riski var. Petrol tankerlerinden çıkan egzoz gazı ve çöpler de sorun teşkil ediyor ve hem balıkçılık hem de turizm sektörü için sıkıntı yaratıyor" ifadeleri kullanıldı.

Refinitiv verilerini kullanan Nikkei muhabirleri, son 6 ayda Yunanistan açıklarında, 175 tankerin bu yolla 23,9 milyon varil Rus petrolünü başka bir tankere transfer ettiğini tespit etti. 24 Şubat-22 Ağustos tarihleri arasında geçen yıl bu yolla taşınan Rus petrolü miktarının 4,3 milyon varil olduğunu belirtti.