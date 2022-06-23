Yunan basını planı açıkladı! Korkak Miçotakis AB'ye Türkiye'yi şikayete gitti

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi bugün başlıyor. Brüksel'de gerçekleşecek olan zirve iki gün sürecek. AB üyesi 27 ülkenin liderlerinin katılımı ile gerçekleşecek zirvenin ana konusu Ukrayna'daki savaş olacak.
Zirvede Kaliningrad gerginliği ve tahıl krizi gibi konularda masaya yatırılacak. Ancak toplantıya katılacak olan Miçokakis'in gündemi yine Türkiye.
Yunan basını Miçotakis'in zirvede gündeme getireceği konuları sayfalarına taşıdı.
CNN Yunanistan, haberinde Miçotakis'in "Türkiye'nin saldırganlığını" gündeme getireceği bilgisine yer verdi.
Birinci manşetten verilen "Türk saldırganlığı gündemde" başlıklı haberde şu ifadeler yer aldı;
"Başbakan Miçotakis'in Türk provokasyonları konusunu iki gün sürecek zirvede gündeme getirmesi bekleniyor."
Gazete Miçotakis'in bu girişimleri sonrası sonuç metninde "Türkiye'nin davranışının kınanmasının beklendiğini" yazdı.