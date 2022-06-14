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    • 14.06.2022 18:15
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    Son dakika: AK Parti MKYK toplantısı! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar...

    Son dakika... AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Ömer Çelik'in açıklama yapıyor.

    AK Parti MKYK toplantısı başladı

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    AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

    Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

    Terrörle mücadele! 7 gün 24 saat esasına göre mücadele ediliyor.

    Toplantıda, NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında görüşme trafiği ele alınacak.

    İletilen hassasiyet ve beklentilerden sonra durum değerlendirmesi yapılacak.

    SURİYE'NİN KUZEYİNE HAREKAT SİNYALİ

    Yurt içinde ve sınırların ötesinde başarıyla devam eden terörle mücadele operasyonları da toplantının ana başlıkları arasında yer alıyor.

    Suriye'nin kuzeyine başlatılması beklenen yeni harekat da MYK gündeminde olacak.

    EKONOMİDEKİ SON GELİŞMELER ELE ALINACAK

    AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda ekonomideki son gelişmeler de konuşulacak.

    Fahiş fiyat artışları karşısında hükümetin aldığı tedbirler ve sonuçları gözden geçirilecek.

    Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenleyecek.
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    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti MKYK toplantısı! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar...
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