Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten skandal Türkiye planı! Manşetten verdiler

CNN Yunanistan haberi birinci manşetinden okurlarına duyurdu. George Papaconstantinou imzalı haberde şu ifadeler yer aldı:

'Miçotakis, Brüksel ve Madrid'de Türkiye'nin saldırganlığını, Yunanistan'ın güvenliği ile Avrupa ve Avrupa-Atlantik düzeyinde istikrar için pusuda bekleyen tehlikeleri inançla teşhir edecek.'

Bir başka Yunan gazetesi Kathimerini, krizin çözümü için ABD ve Almanya'nın da devreye girdiğini yazdı.