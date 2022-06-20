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Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten skandal Türkiye planı! Manşetten verdiler

Doğu Akdeniz'de sürekli tahriklerde bulunan, Türkiye'yi 16 haritayla ABD'ye ve Avrupa ülkelerine şikayet eden Yunanistan'dan yeni bir skandal geldi. Yunanistan basını Başbakan Miçotakis'in Türkiye planını manşetlerine taşıdı.

20.06.2022 15:26 - Son Güncelleme: 20.06.2022 15:26
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten skandal Türkiye planı! Manşetten verdiler

Ankara-Atina hattında tansiyon Yunanistan cephesinden gelen açıklama ile artarken Yunan basınından yeni iddialar geldi.

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten skandal Türkiye planı! Manşetten verdiler

Dün ülke basınına konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, gerilimin nedeni olarak Türkiye'yi göstermiş ve açıklamasında skandal ifadelere yer vermişti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten skandal Türkiye planı! Manşetten verdiler

'Türk provokasyonlarında eşi görülmemiş bir tırmanış var' diyen Yunan bakan sözlerine şöyle devam etmişti;

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten skandal Türkiye planı! Manşetten verdiler

'Aynı zamanda neo-Osmanlı revizyonizminin yansıtıldığı alanda zaman zaman bir tırmanışla karşı karşıyayız.'

Dendias'ın 'bir dizi argümanla Türk tarafının asılsız ve mesnetsiz iddialarını tek tek yıkıyoruz' sözlerinin ardından CNN Yunanistan 'Başbakan Miçotakis'in Türkiye planı'nı açıkladı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten skandal Türkiye planı! Manşetten verdiler

CNN Yunanistan haberi birinci manşetinden okurlarına duyurdu. George Papaconstantinou imzalı haberde şu ifadeler yer aldı:

'Miçotakis, Brüksel ve Madrid'de Türkiye'nin saldırganlığını, Yunanistan'ın güvenliği ile Avrupa ve Avrupa-Atlantik düzeyinde istikrar için pusuda bekleyen tehlikeleri inançla teşhir edecek.'

Bir başka Yunan gazetesi Kathimerini, krizin çözümü için ABD ve Almanya'nın da devreye girdiğini yazdı.

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