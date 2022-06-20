Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten skandal Türkiye planı! Manşetten verdiler
Doğu Akdeniz'de sürekli tahriklerde bulunan, Türkiye'yi 16 haritayla ABD'ye ve Avrupa ülkelerine şikayet eden Yunanistan'dan yeni bir skandal geldi. Yunanistan basını Başbakan Miçotakis'in Türkiye planını manşetlerine taşıdı.
Ankara-Atina hattında tansiyon Yunanistan cephesinden gelen açıklama ile artarken Yunan basınından yeni iddialar geldi.
Dün ülke basınına konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, gerilimin nedeni olarak Türkiye'yi göstermiş ve açıklamasında skandal ifadelere yer vermişti.
'Aynı zamanda neo-Osmanlı revizyonizminin yansıtıldığı alanda zaman zaman bir tırmanışla karşı karşıyayız.'
Dendias'ın 'bir dizi argümanla Türk tarafının asılsız ve mesnetsiz iddialarını tek tek yıkıyoruz' sözlerinin ardından CNN Yunanistan 'Başbakan Miçotakis'in Türkiye planı'nı açıkladı.
CNN Yunanistan haberi birinci manşetinden okurlarına duyurdu. George Papaconstantinou imzalı haberde şu ifadeler yer aldı:
'Miçotakis, Brüksel ve Madrid'de Türkiye'nin saldırganlığını, Yunanistan'ın güvenliği ile Avrupa ve Avrupa-Atlantik düzeyinde istikrar için pusuda bekleyen tehlikeleri inançla teşhir edecek.'
Bir başka Yunan gazetesi Kathimerini, krizin çözümü için ABD ve Almanya'nın da devreye girdiğini yazdı.