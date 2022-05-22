Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 23.05.2022 00:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.05.2022 00:48
    ABONE OL

    Avrupa'da maymun çiçeği virüsü hastalığı yayılıyor: Önce ten rengi soldu ardından dökülmeler başladı

    Dünyayı etkisi altına alan maymun çiçeği virüsü hastalığı ile ilgili Avrupa'dan peş peşe haberler gelmeye devam ediyor. Maymun çiçeği virüsünün son görüldüğü yer ise Avusturya oldu. Viyana'da hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi.

    AA
    Maymun çiçeği virüsü hastalığı yayılıyor

    Avusturya'nın başkenti Viyana'da hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi.

    ATEŞİ ÇIKTI CİLDİNDE DÖKÜLMELER OLDU
    Viyana Sağlık Birimi Sözcüsü Nina Brenner-Küng, basına yaptığı açıklamada, dün gece maymun çiçeği virüsü semptomları taşıyan bir kişinin karantina altına alındığını, olası temas kurduğu kişilere ulaşılmaya çalışıldığını belirtti.

    Brenner-Küng, hastanın ateşinin olduğunu, ciltte döküntü oluştuğunu ve yapılan test sonucunda çiçek virüsünün tespit edildiğini söyledi.

        Brenner-Küng, 35 yaşındaki hastanın sağlık durumunun stabil olduğunu, ten renginin değiştiğini ve hafif grip olduğu bilgisini paylaştı.

        MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?
        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken 50 vaka henüz araştırılıyor.

        Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

            Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

            Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Kıtlık yaşayan ABD’ye bebek mamasında ilk sevkiyat yapıldı
            Haberler Dünya Avrupa'da maymun çiçeği virüsü hastalığı yayılıyor: Önce ten rengi soldu ardından dökülmeler başladı
                SON DAKİKA