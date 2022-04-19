İsrail’den Başkan Erdoğan-Herzog görüşmesi sonrası flaş Mescid-i Aksa kararı!

BAŞKAN ERDOĞAN İSRAİL CUMHURBAŞKANI HERZOG İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog'la telefonda görüştü. İki lider, son günlerde Filistin'de İsrailli bazı radikal grupların ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar başta olmak üzere bölgesel meseleleri ve ikili ilişkileri ele almıştı.

Erdoğan görüşmeye illişkin Twitter üzerinden şunları yazdı:

"İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Yitzhak Herzog'la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizde, son günlerde Filistin'de İsrailli bazı radikal grupların ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar başta olmak üzere bölgesel meseleleri ve ikili ilişkilerimizi ele aldık.

Sayın Herzog'la görüşmemde şu hususları ifade ettim: Ramazan ayının başlangıcından itibaren Batı Şeria ve Mescid-i Aksa dâhil meydana gelen olaylarda 400'ü aşkın Filistinlinin yaralanması ve aralarında çocukların bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybetmesi bizleri çok üzmüştür.