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    • 19.04.2022 11:31
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    • 19.04.2022 12:05
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    Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşecek

    Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin saat 18.30'da yapılacağı bildirildi. Başkan Erdoğan, dün düzenlenen AK Parti MYK'da Herzog'a "Türkiye ile ilişkilerin gerçekten güzel olmasını, iyiye gitmesini istiyorsanız kırmızı çizgimize saygı göstermelisiniz" diyeceğini söyledi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan Herzog ile görüşecek

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir görüşme gerçekleştirecek.


    GÖRÜŞME SAAT 18.30'DA
    Görüşmenin saat 18.30'da yapılacağı bildirildi.

    ANA GÜNDEM MADDESİ MESCİD-İ AKSA
    İki lider arasında yapılacak görüşmenin ana gündem maddesinin son günlerde işgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananlar olacak.

    KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR
    Görüşmenin ilanı dün MYK toplantısında yapıldı. AK Parti MYK toplantısında konuşan Başkan Erdoğan'ın "Her zaman olduğu gibi Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

        SAYGI GÖSTERİN
        Erdoğan, Herzog'a "Türkiye ile ilişkilerin gerçekten güzel olmasını, iyiye gitmesini istiyorsanız kırmızı çizgimize saygı göstermelisiniz" diyeceğini söyledi.

        BAŞKAN ERDOĞAN OLACAKLARI ÖNCEDEN TAHMİN ETMİŞTİ
        Yıllar sonra Herzog Türkiye'ye geldiğinde, Başkan Erdoğan Ramazan ayında olabileceklere dair önceden uyarılarda bulunmuş ve gündeme getirmişti. Toplantının ardından yapılan basın toplantısında Başkan Erdoğan bu konuyla ilgili hassasiyetini bizzat Herzog'a iletmişti. Herzog ise bu ifadelere yanıt vermemişti.

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