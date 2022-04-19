Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşecek

KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Görüşmenin ilanı dün MYK toplantısında yapıldı. AK Parti MYK toplantısında konuşan Başkan Erdoğan'ın "Her zaman olduğu gibi Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir" ifadelerini kullandığı öğrenildi.