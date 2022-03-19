Avrupa'da gıda krizi derinleşiyor! "Mevcut ayçiçek yağı sadece birkaç hafta yeter"

İki ülke liderinin de yaptığı açıklamalar savaşı derinleştirirken dünya da enerji ve gıda anlamında sıkıntı yaşıyor.
İki ülke liderinin de yaptığı açıklamalar savaşı derinleştirirken dünya da enerji ve gıda anlamında sıkıntı yaşıyor.
Yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya stratejik bir operasyon yürüttüğünü kaydeden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni mağlup etmek, Kiev'i kuşatmak, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına ulaşmak ve Ukrayna'nın sol yakasında kontrolü ele geçirme amaçlarına ulaşamadılar. İşgalciler, Donetsk operasyon bölgesinde kısmen başarılı oldu.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya yönelik hayata geçirdiği yaptırımların ardından brent petrolde ciddi yükselişler yaşanırken bu da vatandaşların daha pahalıya akaryakıt almasına sebep olmuştu.
ALMANYA'DA AYÇİÇEK YAĞI TÜKENDİ
Savaşın ardından Almanya'da çeşitli ürünlerde kriz yaşandığı bildirilirken ayçiçek yağı bulmak neredeyse imkansız hale geldi.
Almanya, ayçiçeği yağı ihtiyacının %94'ünü ithalatla karşılıyor. Alman Yağlı Tohum İşleme Endüstrisi Derneği, ayçiçek yağı yokluğunu doğruladı:
İşte yapılan o açıklama:
Depolarda kalan stoklar satılıyor ve yakında tükenecek.
Mevcut ayçiçek yağı sadece birkaç hafta yeter.