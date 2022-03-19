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    • Dünya
    • 19.03.2022 22:35
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    • 19.03.2022 22:41
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    Avrupa'da gıda krizi derinleşiyor! "Mevcut ayçiçek yağı sadece birkaç hafta yeter"

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 24. gün de geride kalırken bölgede hala gerilim düşmedi. İki ülke liderinin de yaptığı açıklamalar savaşı derinleştirirken dünya da enerji ve gıda anlamında sıkıntı yaşıyor. Almanya'nın bu nedenle ayçiçek yağı neredeyse altın kadar kıymetli... Yetkililer tarafından yapılan açıklamalar ise durumun ciddiyetini gösterir nitelikte.

    Avrupa’da gıda krizi derinleşiyor!

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24. gününde devam ediyor.

    İki ülke liderinin de yaptığı açıklamalar savaşı derinleştirirken dünya da enerji ve gıda anlamında sıkıntı yaşıyor.

    Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 23. gününe dair kamuoyuna son gelişmeler aktarıldı.

        Yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya stratejik bir operasyon yürüttüğünü kaydeden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni mağlup etmek, Kiev'i kuşatmak, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına ulaşmak ve Ukrayna'nın sol yakasında kontrolü ele geçirme amaçlarına ulaşamadılar. İşgalciler, Donetsk operasyon bölgesinde kısmen başarılı oldu.

        AVRUPA'DA KRİZ BAŞ GÖSTERDİ
        Savaş sadece Ukrayna ve Rusya'yı değil ticari olarak işbirliği yürüttükleri ülkeleri de etkiliyor.

        Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya yönelik hayata geçirdiği yaptırımların ardından brent petrolde ciddi yükselişler yaşanırken bu da vatandaşların daha pahalıya akaryakıt almasına sebep olmuştu.

            ALMANYA'DA AYÇİÇEK YAĞI TÜKENDİ
            Savaşın ardından Almanya'da çeşitli ürünlerde kriz yaşandığı bildirilirken ayçiçek yağı bulmak neredeyse imkansız hale geldi.

            Almanya, ayçiçeği yağı ihtiyacının %94'ünü ithalatla karşılıyor. Alman Yağlı Tohum İşleme Endüstrisi Derneği, ayçiçek yağı yokluğunu doğruladı:

            İşte yapılan o açıklama:
            Depolarda kalan stoklar satılıyor ve yakında tükenecek.

            Mevcut ayçiçek yağı sadece birkaç hafta yeter.
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            Haberler Dünya Avrupa'da gıda krizi derinleşiyor! "Mevcut ayçiçek yağı sadece birkaç hafta yeter"
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