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    • Dünya
    • 22.02.2022 03:14
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    • 22.02.2022 03:46
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    Son dakika: Zelenskiy'den Rusya'ya net cevap: Ukrayna'nın sınırları olduğu şekilde kalacak, kimseye bir şey veremeyeceğiz

    Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den çok net bir cevap geldi. Zelenskiy kimseye bir şey vermeyeceklerini bildirerek "Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın açıklamalarını dikkate almadan olduğu şekilde kalacaktır" ifadelerini kullandı.

    Ukrayna’nın sınırları olduğu şekilde kalacak

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkelerinin doğusundaki ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanımasına ilişkin konuştu.



    Rusya'nın aldığı kararın devlet bütünlüklerini ihlal ettiğini söyleyen Zelenskiy, "Bu kararın sonuçlarının tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir. Ukrayna'nın kendini savunma hakkı vardır. Kimseye bir şey veremeyeceğiz." ifadelerini kullandı.



    PUTİN, DONETSK VE LUHANSK'I TANIDI!
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.

    Ukrayna'nın mimarının Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin olduğunu savunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna Rusya için sadece komşu bir ülke değil aynı zamanda tarihin bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.



    Ukrayna'nın hiçbir zaman gerçek bir devlet olamadığını söyleyen Putin "Ülkelere SSCB'den ayırlma hakkı vermek, temeline döşenen bir mayındır" dedi.

    Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'a çevrildi.



        PUTIN TALİMAT VERDİ, RUS ORDUSU HAREKETE GEÇTİ
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını verdi.



        Bu kapsamda Rus ordusu Donbas'a girdi.

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        Haberler Dünya Son dakika: Zelenskiy'den Rusya'ya net cevap: Ukrayna'nın sınırları olduğu şekilde kalacak, kimseye bir şey veremeyeceğiz
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