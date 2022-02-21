Son dakika: Zelenskiy'den Rusya'ya net cevap: Ukrayna'nın sınırları olduğu şekilde kalacak, kimseye bir şey veremeyeceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkelerinin doğusundaki ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanımasına ilişkin konuştu.
Rusya'nın aldığı kararın devlet bütünlüklerini ihlal ettiğini söyleyen Zelenskiy, "Bu kararın sonuçlarının tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir. Ukrayna'nın kendini savunma hakkı vardır. Kimseye bir şey veremeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
PUTİN, DONETSK VE LUHANSK'I TANIDI!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.
Ukrayna'nın mimarının Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin olduğunu savunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna Rusya için sadece komşu bir ülke değil aynı zamanda tarihin bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın hiçbir zaman gerçek bir devlet olamadığını söyleyen Putin "Ülkelere SSCB'den ayırlma hakkı vermek, temeline döşenen bir mayındır" dedi.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'a çevrildi.