Karanlık ve kanlı günün üzerinden 1 sene geçti! Joe Biden Kongre baskını yıl dönümünde Trump'a ateş püskürdü

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.
Yaşanan olayların 1.yıldönümünde ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Joe Biden Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimi kaybetmeyi kabul edemediğini ve seçim gününü bir ayaklanma gününü çevirerek vatandaşları tahrik ettiğini söyledi.
TEK İSTEĞİ SEÇİMİ TEKRARLATMAKTI
Trump'ın tek istediğinin seçimlerin yenilenmesi olduğunu vurgulayan Biden, buna rağmen çok sayıda eyalette sayımların tekrarlandığını ve sonucun değişmediğini söyledi. Joe Biden konuşmasında genel olarak eski ABD Başkanı Trump'a yüklenirken kendisi için "Kendisi sadece bir eski başkan değil, yenilmiş bir eski başkandır." ifadelerini kullandı.
BASKIN ALARMI
Sıra seçimlerin 6 Ocak 2021'de Kongre tarafından tasdikine geldiğindeyse ABD siyasi tarihinin akıllardan silinmeyecek anları yaşanmaya başladı.
Trump, 6 Ocak sabahı Kongre oturumu başlamadan önce Beyaz Saray önünde destekçilerine hitap edeceğini duyurdu ve bunun ardından ABD'nin birçok eyaletinden Trump destekçileri, başkent Washington DC'ye geldi.
On binlerce Trump yanlısı, Beyaz Saray önündeki "National Mall" isimli alanı doldururken, "Proud Boys" başta olmak üzere aşırı sağcı gruplar da aynı saatlerde Kongre önüne gitmeye başladı.