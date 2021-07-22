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    • Dünya
    • 22.07.2021 15:27
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    • 22.07.2021 15:32
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    Almanya Başbakanı Angela Merkel: Ankara ile daha yakın ilişki istiyorum

    Son dakika haberine göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, düzenlediği basın toplantısında Türkiye’yi Suriyeli mülteciler konusunda överek, “Türkiye, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yaparak çok iyi bir iş yapıyor” dedi. Merkel, "Türkiye ile olan (mülteci) anlaşmanın sürmesini istiyorum. Ankara ile daha yakın ilişki istiyorum” dedi.

    Ankara ile daha yakın ilişki istiyorum

    Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında korona virüs salgınından, ülkede etkili olan sel felaketine ve Türkiye ile ilişkilere kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Açıklamaları sırasında Türkiye'yi Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapması nedeniyle öven Merkel, "Türkiye, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yaparak çok iyi bir iş yapıyor. Türkiye ile olan (mülteci) anlaşmanın sürmesini istiyorum. Ankara ile daha yakın ilişki istiyorum" dedi.



    Türkiye'nin AB ilişkilerine değinen Merkel, "Türkiye'nin AB'ye üye olabileceğini sanmıyorum" ifadesini kullandı.

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