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    • Dünya
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    • 25.05.2021 18:08
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    İsrail'in ’deki hastaneyi vurma görüntüleri ortaya çıktı!

    İsrail’in ’ye yönelik saldırılarında bir hastanenin vurulma anları ortaya çıkarken, saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 254’e yükseldi. Haberin detayları...

    İHA

    Şeridi'ne yönelik 11 gün süren İsrail saldırıları, 21 Mayıs'ta İsrail ve arasında varılan ateşkesin ardından sona ermişti. Saldırıların durmasına rağmen saldırılar sırasında yaralanan Filistinlilerden bazıları hayatını kaybetti. , İsrail tarafından 'ne düzenlenen hava saldırılarında 39'u kadın 66'sı çocuk olmak üzere saldırılarda toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 254'e yükseldiğini duyurdu.

    Bakanlık, İsrail saldırılarındaki yaralı sayısının ise bin 948'e yükseldiğini da açıklarken hastanelerde büyük hasar oluştuğunu da vurguladı.

    İsrail Gazze'de bir hastanenin hedef alınmasından yeni görüntü ortaya çıktı.

    , 17 Mayıs'ta Gazze kentindeki El-Rimal hastanesi hedef alması sonucu 2 sivili hayatını kaybetmiş, 10 sivil de yaralanmıştı.

    Hastanede büyük hasar meydana gelmişti. Saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırı anında hastanedeki personelin ve sivillerin yaşadığı panik görüldü.

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    Haberler Dünya İsrail'in Gazze’deki hastaneyi vurma görüntüleri ortaya çıktı!