BM'den Siyonist İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin açıklama: 10 bine yakın Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı

Hastane ve suya erişimin elektriğe bağlı olduğu ancak bunun için gereken yakıtın pazar günü tükeneceği belirtilen açıklamada, İsrailli yetkililer ile Filistinli silahlı gruplara, BM'nin yakıt, gıda ve tıbbi malzemeler getirmesine ve insani yardım çalışanları konuşlandırmasına izin vermesi çağrısı yapıldı.





ULUSLARARASI İNSANİ HUKUKA SAYGI ÇAĞRISI

Açıklamada, taraflara ayrıca uluslararası insani hukuka ve insan hakları hukukuna saygı duymaları gerektiği hatırlatıldı.