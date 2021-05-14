Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 14.05.2021 20:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.05.2021 21:41
    ABONE OL

    BM'den Siyonist İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin açıklama: 10 bine yakın Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı

    , İşgalci İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 10 bine yakın Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını tahmin ettiklerini açıkladı.

    BM'den flaş Filistin açıklaması!

    Filistin topraklarına göz diken Siyonist İsrail işgale hız verdi.

    Müslümanları hedef alan Mescid'i Aksa'ya baskın düzenleyen ve Gazze'de havadan ve karadan saldırı düzenleyen işgalci İsrail büyük yıkımlara neden oldu. Saldırlarda onlarca ev yıkılırken aralarında kadın ve çocukların olduğu 130 Filistinli şehit oldu.

    BM: 10 BİN FİLİSTİNLİ EVİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI
    Birleşmiş Milletler, İşgalci İsrail'in Gazze'ye düzenlenen saldırılarda 10 bine yakın Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını tahmin ettiklerini açıkladı.

    BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, Gazze'de süren çatışmalarda çok sayıda kişinin yerinden edildiği belirtildi.

    SU, GIDA VE SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM KISITLI
    10 bine yakın Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığının tahmin edildiği bildirilen açıklamada, yerlerinden edilenlerin okul ve camilerde barındığı, su, gıda, hijyen ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişimleri olduğu ifade edildi.

    Hastane ve suya erişimin elektriğe bağlı olduğu ancak bunun için gereken yakıtın pazar günü tükeneceği belirtilen açıklamada, İsrailli yetkililer ile Filistinli silahlı gruplara, BM'nin yakıt, gıda ve tıbbi malzemeler getirmesine ve insani yardım çalışanları konuşlandırmasına izin vermesi çağrısı yapıldı.

    ULUSLARARASI İNSANİ HUKUKA SAYGI ÇAĞRISI
    Açıklamada, taraflara ayrıca uluslararası insani hukuka ve insan hakları hukukuna saygı duymaları gerektiği hatırlatıldı.

        Öte yandan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de taraflara çatışmalara derhal son vermeleri ve arabuluculuk çabalarına müsaade etmeleri çağrısında bulundu.

        KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR
        İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi ve Mescid-i Aksa'da ramazanın başından itibaren devam eden gerginlik 7 Mayıs'ta İsrail polisinin Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmesiyle tırmanmaya başladı.

        İsrail polisinin Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde Filistinlilere yönelik müdahalelerinin şiddetinin artması üzerine Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs yerel saatle 18.00'e kadar süre tanıdı.

        Çekilmenin olmaması üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlattı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlattı.

        Gazze'de Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 10 Mayıs'tan bu yana 31'i çocuk, 20'si kadın 122 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 900'e ulaştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Son dakika: Sağlık Bakanlığı 14 Mayıs koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı | Kovid-19 son durum
        Haberler Dünya BM'den Siyonist İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin açıklama: 10 bine yakın Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı