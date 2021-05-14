BM'den Siyonist İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin açıklama: 10 bine yakın Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı

Filistin topraklarına göz diken Siyonist İsrail işgale hız verdi.
Müslümanları hedef alan Mescid'i Aksa'ya baskın düzenleyen ve Gazze'de havadan ve karadan saldırı düzenleyen işgalci İsrail büyük yıkımlara neden oldu. Saldırlarda onlarca ev yıkılırken aralarında kadın ve çocukların olduğu 130 Filistinli şehit oldu.
BM: 10 BİN FİLİSTİNLİ EVİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI
Birleşmiş Milletler, İşgalci İsrail'in Gazze'ye düzenlenen saldırılarda 10 bine yakın Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını tahmin ettiklerini açıkladı.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, Gazze'de süren çatışmalarda çok sayıda kişinin yerinden edildiği belirtildi.
SU, GIDA VE SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM KISITLI
10 bine yakın Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığının tahmin edildiği bildirilen açıklamada, yerlerinden edilenlerin okul ve camilerde barındığı, su, gıda, hijyen ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişimleri olduğu ifade edildi.
Hastane ve suya erişimin elektriğe bağlı olduğu ancak bunun için gereken yakıtın pazar günü tükeneceği belirtilen açıklamada, İsrailli yetkililer ile Filistinli silahlı gruplara, BM'nin yakıt, gıda ve tıbbi malzemeler getirmesine ve insani yardım çalışanları konuşlandırmasına izin vermesi çağrısı yapıldı.
ULUSLARARASI İNSANİ HUKUKA SAYGI ÇAĞRISI
Açıklamada, taraflara ayrıca uluslararası insani hukuka ve insan hakları hukukuna saygı duymaları gerektiği hatırlatıldı.