Filistin topraklarına göz diken terör devleti İsrail işgal saldırılarının dozunu arttırdı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını ve İsrail askerlerinin Gazze'ye girdiğini açıkladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricust yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını söyledi.
Conricust, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ne girmeye başladığını vurgulayarak, operasyonla ilgili şu aşamada daha fazla detay veremeyeceğini kaydetti.
Ancak daha sonra İsrail ordu sözcülüğü, "Gazze'ye girildiği" şeklindeki açıklamasını yinelemekten kaçınarak, yalnızca "saldırının sürdüğünü" belirtti.
HAVADAN VE DENİZDEN EŞ ZAMANLI SALDIRI
Gazze'nin kuzey kesiminin doğu ve batı bölgelerinde bulunan farklı hedefler Siyonist İsrail güçlerince top atışlarının yanı sıra hava ve denizden de eş zamanlı olarak yoğun biçimde vuruldu.
Saldırılar nedeniyle kentin kuzeyinde elektrik kesintileri yaşanırken, işgalci İsrail'in bombaladığı bölgelerden alevlerin yükseldiği görüldü.
Söz konusu bölgelere ambulans ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.
HAMAS'TAN İLK AÇIKLAMA
Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son birkaç dakika içinde 150'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini ifade etti.
BM GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANIYOR
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İsrail ve Filistin arasında giderek artan gerilimi ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşmek için pazar günü toplanma kararı aldı.
ABD'nin BMGK'nin cuma günü toplanmasına itirazının ardından Konsey, İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğin ve yaşanan şiddetin pazar günü açık oturumda görüşülmesi konusunda uzlaştı.
ABD, BM Güvenlik Konseyinin mayıs ayı dönem başkanı Çin ile Konseyin geçici üyelerinden Norveç ve Tunus'un cuma günü toplantı yapılması talebine "gerginliği azaltma çabalarına katkı sağlamayacağı" gerekçesiyle itiraz etmişti.
BM Güvenlik Konseyi bu hafta 2 kez acil oturumda toplandı ancak ABD'nin itirazı üzerine hiçbir adım atamadı.
Konsey, pazar günü yapılacak oturumla 3. kez toplanmış olacak.
EL KASSAM TUGAYLARI: 100 FÜZEYLE SALDIRI YAPTIK
Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, Aşkelon, Aşdod, Beersheba ve Sderot'a 100 füzeyle saldırı düzenlediklerini açıkladı.
İSRAİL SALDIRILARINDA 119 ŞEHİT VAR
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucu şehit olanların sayısının 119'a, yaralı sayısının ise 830'a yükseldiği bildirildi.
Fotoğrafta yer alan iki çocuk bu sabah namazından önce anneleriyle birlikte şehit oldular.