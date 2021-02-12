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    'ten görgüsüzlüğe ders niteliğinde cevap!

    'ın yıldızı 'in görgüsüzlüğe ders niteliğinde verdiği "IKEA" cevabı ile yeniden gündeme geldi. Ibrahimovic, geçmiş dönemdeki finansal sorumlusunun 'Zengin insanlar 'dan mobilya almaz' ifadelerine 'Evet zenginler almaz ama akıllı insanlar alır' şeklinde cevap vermişti.

    Görgüsüzlük golü!
    Milan'ın yıldızı 'in 2019 yılındaki yorumu sosyal medyada yeniden gündeme geldi. O dönem bir TV şovuna katılan yıldız futbolcuya sunucu, 'taki eviyle ilgili konuşurken şöyle demişti: "O zaman mobilya alınması için eşime 'İKEA'dan mobilyaları sen seçeceksin' dedim. O zamanki finansal sorumlumuz 'Zengin insanlar İKEA'dan mobilya almaz' dedi. Ben de dedim ki 'Evet zenginler almaz ama akıllı insanlar alır.' Görgüsüzlüğe ders niteliğindeki bu video, şimdilerde paylaşım rekoru kırıyor.


    Bosna Hersek asıllı İsveçli yıldız, gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında gösteriliyor.
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    Haberler Dünya Zlatan İbrahimovic'ten görgüsüzlüğe ders niteliğinde cevap!