Milan'ın yıldızı Zlatan İbrahimovic'in 2019 yılındaki İKEA yorumu sosyal medyada yeniden gündeme geldi. O dönem bir TV şovuna katılan yıldız futbolcuya sunucu, Los Angeles'taki eviyle ilgili konuşurken şöyle demişti: "O zaman mobilya alınması için eşime 'İKEA'dan mobilyaları sen seçeceksin' dedim. O zamanki finansal sorumlumuz 'Zengin insanlar İKEA'dan mobilya almaz' dedi. Ben de dedim ki 'Evet zenginler almaz ama akıllı insanlar alır.' Görgüsüzlüğe ders niteliğindeki bu video, şimdilerde paylaşım rekoru kırıyor.
Bosna Hersek asıllı İsveçli yıldız, gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında gösteriliyor.
Bosna Hersek asıllı İsveçli yıldız, gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında gösteriliyor.