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    • 24.01.2021 22:47
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    SON DAKİKA: açıklarında Türk gemisine kanlı korsan baskını! Başkan Erdoğan, kaptan ile bir kez daha görüştü

    açıklarında Mozart isimli Türk konteyner gemisi silahlı korsanlar tarafından rehin alındı. İlk belirlemelere göre saldırıda 1 denizci hayatını kaybetti, 15 kişinin işe kaçırıldığı bildirildi. Mürettebatın kurtarılması için çalışmalar başlatıldı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından ile ikinci kez görüştü. Erdoğan, kaçırılan personelin kurtarılması için girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

    AJANSLAR

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    3 PERSONELİNİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon'a demirleyen geminin saldırıdan kurtulan 3 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti.



    GİRİŞİMLER DEVAM EDİYOR
    Başkan Erdoğan, kaçırılan personelin kurtarılması için de girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.




    LİBREVİL BÜYÜKELÇİSİ MÜRETTEBAT İLE GÖRÜŞTÜ
    Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız, Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halindeyken deniz korsanları tarafından kaçırılan "Mozart" isimli Türk konteyner gemisinin mürettebatıyla görüştü.



        HAYDUTLAR TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRADI
        Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine gitmek üzere yola çıkan M/V Mozart adlı konteyner gemisi, Gine Körfezi Sao Tome açıklarında deniz haydutlarının saldırısına uğradı.

        GEMİ BÖYLE ELE GEÇİRİLDİ
        Nijerya uyruklu korsanlar, İstanbul merkezli Boden Denizcilik tarafından işletilen Liberya bayraklı gemiyi bir süre zodyak botlarla takip etti.
        Uzun namlulu silahlara sahip korsanlardan dördü, yanaştıkları gemiye çıkarak geminin idaresini ele geçirdi ve rotasını değiştirdi. Bu sırada gemi kaptanı, Uluslararası Denizcilik Örgütü Haberleşme Sistemi'nden acil çağrı yaparak yardım istedi.

        ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜNÜN YARDIMI GECİKİNCE...

        Çok açıkta olduğu için (170 km) yardım gecikince geminin 15 mürettebatı deniz haydutları tarafından kaçırıldı. Korsanlar, Azerbaycan vatandaşı ikinci mühendis Farman İsmayilov'u da öldürdü. Daha sonra korsanlar, gemiyi 4'üncü kaptan ve iki makineciyle birlikte Nijerya açıklarında bırakarak uzaklaştı.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'KURTARIN' TALİMATI

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geminin 4. kaptanı Furkan Yaren ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Geminin saldırıdan kurtulan 3 personeliyle Gabon'a doğru hareket ettiği bilgisini alan Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini ve kaçırılan mürettebatın kurtarılmasıyla ilgili bütün yetkilileri talimatlandırdığını ifade etti.

        Ayrıca A Haber'in aktardığı bilgiye göre Başkan Erdoğan geminin 4. kaptanı ile de görüşerek son durumları hakkında bilgi aldı.

            RADAR DIŞINDA HER ŞEYİ PARÇALADILAR

            Korsanların gemide radar dışında her şeyi parçaladıkları kaydedilirken 3 Türk mürettebat ile geminin kör bir şekilde seyrine devam ettiği öğrenildi.

            KAPTAN KONUŞTU

            Twitter'dan paylaşılan ve geminin 4'üncü Kaptanı Furkan Yaren'e ait olduğu belirtilen ses kaydında dehşet anları şöyle anlatıldı: "İkinci mühendis öldü. Ben de bacağımdan yaralandım. Kör halde seyir yapıyoruz. Bütün kabloları söktüler. Sadece radar çalışıyor. Bir rota verdiler. Gemiyi salim bir yere ulaştırmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızı ise döverek kaçırdılar."

            Kaçırılan mürettebatın bulunması için uluslararası düzeyde arama çalışmaları başlatıldı. Ağır silahlarla karadan bu kadar uzakta hareket edebilen deniz haydutlarının kendilerini bekleyen bir ana gemiyi kullandığı tahmin ediliyor. Türk kaptan Mustafa Kaya idaresindeki 222.15 metre uzunluğundaki, 30.07 metre genişliğinde 2007'de inşa edilen gemi, Nijerya'dan aldığı konteynerleri Cape Town'a götürüyordu.

            AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞME!

            Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u arayarak, öldürülen mürettebat için başsağlığı diledi ve gemi limana yanaştığında cenazenin Azerbaycan'a nakli için çalışmaların derhal başlayacağını aktardı.

            Kaynaklar, Türkiye'nin başta Abuja olmak üzere Nijerya ve çevre ülkelerdeki büyükelçilikleri kaçırılan mürettebatın kurtarılması için seferber olduğunu da kaydetti.

            M/V MOZART'IN MÜRETTEBAT LİSTESİ

            Gemide biri Azerbaycan vatandaşı, 18'i Türk toplam 19 mürettebat bulunuyordu:

            M/V Mozart personel listesi:

            Kaptan Mustafa Kaya

            2. Kaptan Melih Çetin

            3. Kaptan Doğancan Cengil

            4. Kaptan Furkan Yaren

            Baş mühendis Süha Tatlıgül

            2. mühendis Farman Ismayılov

            3. mühendis Yasin Alper Şeker

            E.zabiti Gökhan Buran

            Reis Vedat Aksan

            Gemici Erdi Erman

            Gemici Halil Gülçür

            Gemici Ünsal Dilsiz

            Gemici Adil Alkan

            Gemici İlyas Baş

            Fiter Mesut Meral

            Yağcı Bahadır Yeşilalan

            Yağcı Gökhan Lale

            Aşçı Mustafa Benklioğlu

            Güverte stajeri Hamza Orhan

                BAKANLIKTAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: GENTIL LİMANINDAN DOĞRULAMA BEKLENİYOR

                Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Nijerya'nın Lagos kentinin 180 mil açığında Liberya bayraklı Mozart gemisine deniz haydutlarınca düzenlenen saldırıda Azerbaycan uyruklu 1 personelin öldürüldüğünü, 15 Türk personelin de rehin alındığını açıkladı.
                Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Nijerya'da deniz haydutlarınca kaçırılan gemi hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Haydutların, 19 personel arasından 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk ettikleri belirtilen açıklamada, "23 Ocak 2021 günü saat 10.36 TSİ'de Nijerya Lagos'a yaklaşık 180 mil açığında Liberya bayraklı Mozart isimli gemiye deniz haydutları saldırmıştır. Gemi personeli güvenli alana kendilerini kilitlemişler. Ancak deniz haydutları 5- 6 saat uğraş sonucunda güvenli alan kapısını kırarak toplam 19 personel arasından 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etmişler. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürülmüş olup gemi üzerinde 3 kendi personeli ile birlikte Gabon Port- Gentil limanına doğru hareket halindedir. Gemide halihazırda deniz haydutu bulunmamakta olup, söz konusu limana 24 Ocak 2021 tarihi saat 09.00'da ulaşması beklenmektedir" denildi. (Geminin ulaştığına dair doğrulama bekleniyor)

                Bölgedeki deniz haydutluğuyla ilgilenen yerlere gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Gemiyi işleten Boden Denizcilik tarafından Liberya bayrak temsilcisi, o bölgedeki deniz haydutluğu faaliyetleri ile ilgilenen Maritime Domain Awareness Trade - Gulf of Guinea (MDAT-GoG), gemi sahibi sigorta kuruluşu bilgilendirilmiş, medya ve basın sözcüsü ile iletişime geçilmiştir. Ayrıca İngiltere merkezli Kriz Yönetimi Merkezi aktif hale getirilmiş, sigortacısı bilgilendirilerek ve sigortacının devreye girmesi sağlanmıştır. Olay merkezimiz tarafından takip edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

                BAKAN ÇAVUŞOĞLU: GEMİ GABON KARASULARINA ULAŞTI

                "Biraz önce kaptanla görüştüm gemi Gabon karasularında. Gemi güvenli şekilde limana yanaşmak için bekliyor. Gabon'dan da teknik personel talebinde bulunduk. Gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri yapacağız.

                Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz.

                Korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar. Süreci yakından takip ediyoruz.

                Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Herhangi yaralanma veya başka bir durum yok. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizin naaşı var onu da gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri başlatacağız."

                TÜRKİYE'NİN LİBREVİL BÜYÜKELÇİSİ: BOTLARLA GEMİYE DOĞRU GİDECEĞİZ

                Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Kaygısız, Nijerya'nın Lagos kenti açıklarında saldırıya uğrayan Liberya bayraklı konteyner gemisi Mozart'ın, Gabon'un Port-Gentil Limanı'na ulaşmasını beklediklerini söyledi.

                Kaygısız, "Gemimiz Port-Gentil limanına 10 mil uzaklıkta. Gemimizin limanın sınırlarında demirlemesini sağlamaya çalışıyoruz. Demirlendiği anda da botlarla gemiye doğru gideceğiz. Şu anda limanda bütün yetkililer bize yardımcı olmaya çalışıyor. Geminin yerini belirlemeye çalışıyoruz. Belirlediğimiz anda oraya doğru gideceğiz." diye konuştu.

                Sürecin geminin ait olduğu denizcilik şirketinin de koordinasyonuyla adım adım ilerlediğini dile getiren Kaygısız, "Öncelikle cenazemizin nakliyle ilgili işlemleri başlatacağız. İlk aşamada morga naklini sağlamamız gerekiyor. Süreci adım adım takip ediyoruz. Önce gemimizin demirlemesi, bizim oraya ulaşmamız, mürettebatı görmemiz, hızlıca cenazemizi almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

                Liberya bayraklı Mozart isimli gemi, dün Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutları tarafından saldırıya uğramıştı.

                Deniz haydutları, 19 personelden 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etmiş, arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürülmüştü.

                Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na doğru hareket etmişti.

                BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA

                Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan geminin Gabon'un Gentil Limanı'na demirlediğini bildirdi.

                Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Liberya bayraklı Mozart isimli konteyner gemisinin Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğradığını belirterek, "Gemimiz saat 11.00'de Gabon'un Gentil Limanı'na demirlemiştir." bilgisini verdi.

                Olayda hayatını kaybeden Azerbaycanlı denizciye Allah'tan rahmet dileyen Karaismailoğlu, "15 denizcimizin salimen Türkiye'ye dönmesi için tüm imkanlarımız seferber edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

                YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
                Korsanların baskını sırasında gemi personeli tarafından korku dolu anlar yaşandı. Korsanların balyozlarla 7 saat boyunca 12 mm'lik sac kapılara vurduğu, daha sonra ise taş motoru ile kapıları kestikleri öğrenildi. Kestikleri kapılarda açılan deliklerden girer girmez ateş etmeye başlarken, geminin ikinci mühendisi bu esnada karnından kurşunlanırken yaralandı.

                KORSANLAR GEMİYİ YARIM SAAT KOVALADI
                Korsanların gemiye çıkmadan önce geminin süratinin 22 knot olduğu, korsanların botlarının ise 26-27 knot süratinde olduğu öğrenildi. Korsanların yarım saat boyunca gemiyi kovaladıkları ve gemiye çıktıkları edinilen bilgiler arasında yer aldı. Dünya genelindeki korsan baskınlarının yüzde 95'i bu bölgede gerçekleşirken, korsanların Avrupa menşei olmayan gemileri hedef aldıkları öğrenildi.
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