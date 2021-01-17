AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadaki paylaşımında, Navalnıy'ın gözaltına alınmasının "kabul edilemez" olduğunu kaydetti.
Borrell mesajında, "Yargının siyasileşmesi kabul edilemez." ifadesine yer verdi.
Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.
44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. Aleksey Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında gözaltına alınmıştı.