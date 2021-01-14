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    açıkladı: Başkomutan Biden

    , 'ın 20 Ocak'ta yemin edip 'nun 46'ncı Başkomutanı olacağını açıkladı. Orgeneral ve 6 kuvvet komutanının imzaladığı genelgede, "6 Ocak'taki isyan anayasa sürecimize saldırıdır" denildi. Bu genelge ile olası şiddet olaylarına karşı ordunun takınacağı tavra dikkat çekildi.

    Başkomutan Biden
    , 'ın 20 Ocak'ta yemin edip 'nun 46'ncı Başkomutanı olacağını açıkladı. Orgeneral ve 6 kuvvet komutanının imzaladığı genelgede, "6 Ocak'taki isyan anayasa sürecimize saldırıdır" denildi. Bu genelge ile olası şiddet olaylarına karşı ordunun takınacağı tavra dikkat çekildi.



    ABD askeri, 20 Ocak'taki Biden'ın yemin töreni öncesi saldırıya uğrayan 'de yatıp kalkıyor.



    BEYAZ SARAY'DA BÜYÜK TEMİZLİK
    Donald Trump ve ailesinin 'dan taşınıp yerlerini Biden ailesinin taşınması için yapılacak temizliğe, 286 bin dolarlık bütçe ayrıldığı bildirildi. Bir ekip görev değişimi için hızlı bir temizliğe başlayacak. Bu bütçe kapsamında genel temizliğe 127 bin dolar, halı temizliğine 44 bin, alınacak malzemeler için ise 115 bin dolar harcanacağı aktarıldı.

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