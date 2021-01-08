SON DAKİKA: Kovid-19 aşısını bulan Şahin ve Türeci TIME'a kapak oldu! Pfizer dünyaya duyurdu: Mutasyona karşı da etkili

Kovid-19'a karşı aşı geliştirdikleri aşıyla herkese umut Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, dünyanın en saygın dergilerinden TIME'a kapak oldu. TIME, ikilinin fotoğrafının üstüne "aşı devrimi" manşetini attı. İkili daha önce İngiliz Financial Times gazetesi tarafından yılın kişileri seçilmiş, Alman Der Spiegel tarafından da kapağa taşınmıştı.
MUTASYON GEÇİRMİŞ KORORANVİRÜSE KARŞI DA ETKİLİ
Öte yandan ABD'li ilaç devi Pfizer, BioNTech ile birlikte geliştirdikleri aşının mutasyon geçirmiş koronavirüsüne karşı da etkili olduğunu duyurdu.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü etkisini hız kesmeden sürdürürken, ilk kez İngiltere'de daha sonra da Güney Afrika'da ortaya çıkarak 30'u aşkın ülkeye yayılan yeni mutasyon türü endişeye yol açtı.
Dünyayı rahatlatacak açıklama BioNTech ile birlikte ilk onay alan aşıyı geliştiren ABD'li ilaç şirketi Pfizer'dan geldi. Pfizer/ Biontech'in yaptığı çalışma, kendi aşılarının İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni mutasyonlara karşı etkili olduğunu gösterdi. Henüz hakem değerlendirmesi bulunmayan araştırmada, Pfizer ve Texas Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bilim insanları aşının N501Y adı verilen corona virüsü mutasyonuna karşı etkili olduğu sonucuna ulaştı.
"16 FARKLI MUTASYON TEST ETTİK ETKİ GÖRÜLMEDİ"
Pfizer'in önde gelen viral aşı bilimcilerinden biri olan Phil Dormitzer, "Şimdi 16 farklı mutasyonu test ettik ve hiçbirinin gerçekten önemli bir etkisi olmadı. Bu iyi haber" dedi.
Bilim insanları, aşının İngiltere ve Güney Afrika varyantlarında bulunan diğer mutasyonlara karşı etkili olup olmadığını görmek için benzer testler yapmayı planladıklarını kaydetti. Ayrıca Dormitzer, salgının yayılma hızının artmasında bu mutasyonların rolü olabileceğini söylerken, mutasyonun virüsün antikora karşı bağışıklık kazanmasını sağlamasına yönelik endişelerin bulunduğunu ifade etti.
FİNANCİAL TİMES'IN "YILIN KİŞİSİ ÖDÜLÜ", KOVİD-19 AŞISINI BULAN ŞAHİN VE TÜRECİ'NİN OLDU
Financial Times (FT) gazetesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını bulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi "Yılın Kişisi" seçti.
İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesinde Uğur Şahin ve Özlem Türeci hakkında, "Çift, bir yıldan kısa bir sürede Kovid-19 aşısı geliştirerek olağanüstü bilimsel ve ticari başarı elde etti." ifadesi kullanıldı.
Çiftin geçen hafta dünyanın dört bir yanındaki ilaç düzenleyicisi kurumların evrak işleriyle boğuştukları için 90 yaşındaki Margaret Keenan'ın İngiltere'deki bir hastanede aşılandığını gösteren görüntüleri kaçırdığı ve bu gelişmeden ancak arkadaşlarından gelen mesajlarla haberdar oldukları belirtildi.
Bu görüntülerin 1,6 milyondan fazla can alan hastalığa karşı insanlığın mücadele başlattığı anlamına geldiği kaydedilen haberde, Şahin'in "Gergindik" itirafında bulunduğu aktarıldı.
Bir yıldan daha kısa sürede güvenli ve etkili aşıyı geliştirebilmelerinin, Şahin ve Türeci'nin başarısını gösterdiği vurgulanan haberde, "Dünyanın en güvenilir düzenleyicilerinden ikisinin onayını alan ilk aşının yaratıcıları olarak FT'nin Yılın Kişisi Ödülü, Dr. Şahin ve Dr. Türeci'nin oldu. Onlar, bir bilimsel ve ticari başarı öyküsünün sembolü." ifadelerine yer verildi.
Çiftin profesyonel hayatlarına ilişkin detayların verildiği haberde, Şahin'in, başarılarının ardından göçmenlerin bulundukları topluma katkısına yönelik tartışmalarla ilgili "Kökenlerimizden ziyade bilimimiz hakkında konuşmak isteriz." değerlendirilmesi yer aldı.
Kaynak: AA