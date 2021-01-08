SON DAKİKA: Kovid-19 aşısını bulan Şahin ve Türeci TIME'a kapak oldu! Pfizer dünyaya duyurdu: Mutasyona karşı da etkili

FİNANCİAL TİMES'IN "YILIN KİŞİSİ ÖDÜLÜ", KOVİD-19 AŞISINI BULAN ŞAHİN VE TÜRECİ'NİN OLDU

Financial Times (FT) gazetesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını bulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi "Yılın Kişisi" seçti.

İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesinde Uğur Şahin ve Özlem Türeci hakkında, "Çift, bir yıldan kısa bir sürede Kovid-19 aşısı geliştirerek olağanüstü bilimsel ve ticari başarı elde etti." ifadesi kullanıldı.

Çiftin geçen hafta dünyanın dört bir yanındaki ilaç düzenleyicisi kurumların evrak işleriyle boğuştukları için 90 yaşındaki Margaret Keenan'ın İngiltere'deki bir hastanede aşılandığını gösteren görüntüleri kaçırdığı ve bu gelişmeden ancak arkadaşlarından gelen mesajlarla haberdar oldukları belirtildi.