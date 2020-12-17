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    İnsanlık kazandı! Prof. ile eşi ’yi ‘yılın insanları’ seçti

    İngiliz , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına şifa olacak aşıyı bulan Prof. ile eşi ’yi ‘yılın insanları’ seçti.

    İngiliz , coronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in kurucuları Dr. ve Prof. Dr. 'i yılın insanları olarak seçti.



    Gazeteye konuşan çift, "Keşfetmeyi doğru miktarda fayda ile birleştirmek gerekiyor" dedi. Dr. Türeci, "İnsanlar bizimle ilgili ilgilerini çeken kutucuklara tik atıyor. Fakat biz geçmişimizden ya da kökenimizden ziyade bilimimizle konuşulmak istiyoruz" dedi.




    Dr. Özlem Türeci, pandemiyi bitirmek için 6 ay daha tetikte olmamız gerektiğini söyledi.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel İnsanlık kazandı! Financial Times Prof. Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci’yi ‘yılın insanları’ seçti