İngiliz Financial Times, coronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'i yılın insanları olarak seçti.
Gazeteye konuşan çift, "Keşfetmeyi doğru miktarda fayda ile birleştirmek gerekiyor" dedi. Dr. Türeci, "İnsanlar bizimle ilgili ilgilerini çeken kutucuklara tik atıyor. Fakat biz geçmişimizden ya da kökenimizden ziyade bilimimizle konuşulmak istiyoruz" dedi.
Dr. Özlem Türeci, pandemiyi bitirmek için 6 ay daha tetikte olmamız gerektiğini söyledi.
Gazeteye konuşan çift, "Keşfetmeyi doğru miktarda fayda ile birleştirmek gerekiyor" dedi. Dr. Türeci, "İnsanlar bizimle ilgili ilgilerini çeken kutucuklara tik atıyor. Fakat biz geçmişimizden ya da kökenimizden ziyade bilimimizle konuşulmak istiyoruz" dedi.
Dr. Özlem Türeci, pandemiyi bitirmek için 6 ay daha tetikte olmamız gerektiğini söyledi.