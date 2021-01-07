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    • 07.01.2021 20:29
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    Sağlık Bakanı 'dan açıklaması! "Prof. Dr. ile görüştük..."

    Sağlık Bakanı , "Prof. Dr. ve ekibiyle nın ülkemize gelişi ile ilgili son planlamaları ele aldık. Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkânları devreye girdikçe ’ye ayrılan kapasite de artacak." açıklamasında bulundu.

    Bakan Koca'dan Biontech aşısı açıklaması!

    Sağlık Bakanı Koca, ile görüştüğünü belirterek, "Yeni üretim imkanları devreye girdikçe 'ye ayrılan kapasite de artacak" dedi.

    Sağlık Bakanı , BioNTech şirketinin kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin ile görüştü.

    "TÜRKİYE'YE AYRILAN KAPASİTE DE ARTACAK"
    Twitter'dan açıklama yapan Koca, aşının Türkiye'ye gelişi hakkında son planlamaları yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

    "Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak."

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Biontech aşısı açıklaması! "Prof. Dr. Uğur Şahin ile görüştük..."