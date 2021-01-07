Sağlık Bakanı Koca, Uğur Şahin ile görüştüğünü belirterek, "Yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech şirketinin kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin ile görüştü.





"TÜRKİYE'YE AYRILAN KAPASİTE DE ARTACAK"

Twitter'dan açıklama yapan Koca, aşının Türkiye'ye gelişi hakkında son planlamaları yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak."





Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısının ülkemize gelişi ile ilgili son planlamaları ele aldık. Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak. pic.twitter.com/dZZtTOUS0e — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 7, 2021