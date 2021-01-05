4 TÜRK VATANDAŞI GÖZALTINA ALINDI

Ukrayna Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda 4 Türk vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan kişiler arasında uyuşturucu trafiğinin organizatörlerinden olduğu belirlenen bir Türk vatandaşının da bulunduğu ifade edildi.