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    • 06.01.2021 02:06
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    'da ülke tarihinin en büyük operasyonu: 4 vatandaşı gözaltına alındı!

    'nın kentinde ülke tarihinin en büyük operasyonı yapıldı. Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 1 tondan fazla eroin ele geçirildiği bildirildi. Operasyonda 4 vatandaşı da gözaltına alındı. Uyuşturucunun, uluslararası organize suç örgütü tarafından, diplomatik yük görünümü altında ’ne (AB) gönderilmesinin planlandığı belirtildi.

    DHA
    Ukrayna'da tarihin en büyük operasyonu

    Ukrayna'nın Lviv kentinde ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonı yapıldı. Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 1 tondan fazla eroin ele geçirildiği bildirildi.

    PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 598 MİLYON TL
    Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) yapılan açıklamada, Lviv'de düzenlenen operasyonda piyasa değeri 2,3 milyar grivna (yaklaşık 598 milyon TL) olan 1 ton 35 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği bildirildi.



    'DİPLOMATİK YÜK OLARAK AB'YE GÖNDERİLMESİ PLANLANMIŞ'
    Pakistan'dan Ukrayna'ya deniz yoluyla getirilen uyuşturucunun, uluslararası organize suç örgütü tarafından, diplomatik yük görünümü altında Avrupa Birliği'ne (AB) gönderilmesinin planlandığı belirtildi.

    4 TÜRK VATANDAŞI GÖZALTINA ALINDI
    Ukrayna Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda 4 Türk vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan kişiler arasında uyuşturucu trafiğinin organizatörlerinden olduğu belirlenen bir Türk vatandaşının da bulunduğu ifade edildi.



    Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, suç şebekesinin diğer üyelerinin tespit edilmesi için gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

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