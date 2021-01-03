Türkiye ve Yunanistan arasında süregelen bir "küçük bir savaş" olduğunu yazan Eleas, "Daha şimdiden bu metni okurken, tehditler, NAVTEX, savaş çığlıkları ve sayısız ihlalle artan bir savaş hız kesmeden devam ediyor. Oruç Reis'in potansiyel Yunan kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge'ye (MEB) yolculuğu, sanki bir gün bile geçmemiş gibi devam ediyor!" ifadelerini kullandı.