F 35'lerin diğer savaş uçaklarından farkı ise tüm silahlarını gövde içinde saklıyor olmasıdır. Dışarıdan herhangi bir bombası veya silahlarını göremezsiniz.

Dikey iniş ve kalkış özelliğine sahiptir (F-35B)Uçağın azami hızı 1932 kilometre/Saat olarak belirtilmektedir.

Menzili modeller arasında çok az farklar olsa da yaklaşık olarak 2000 kilometre civarındadır.