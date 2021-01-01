ABD'de Pentagon'un teknik sorunlar nedeniyle F-35 savaş uçaklarında tam kapasiteli seri üretimi askıya aldığı, düşük hızlı seri üretime geçme kararı aldığı belirtildi.
Yaklaşık 398 milyar dolarlık F-35 programında bu kararı verme nedeninin teknik sorunlar ve koronavirüs (Kovid-19) pandemisi olduğu ifade edildi. Öte yandan 2020 yılında Lockheed Martin şirketinin savaş jetlerini üretme yüzdesinin 8 gerilediği bildirildi.
F-35'LERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Adı Şimşek 2'dir. Lockheed Martin şirketi tarafından üretilmektedir. F-35 savaş uçakları çok amaçlı uçaktır.
Av ve bombardıman uçağıdır. F 35 savaş uçakları yapılırken birçok uçağın özelliklerinin tek uçakta birleştirilmesi fikri ile yapılmıştır.
Bunu sebebi ise uçak maliyetlerinin düşürülmesidir. Fakat yapım sonrasında düşünülenden daha maliyetli olmuştur.
F35 savaş uçakları 5. nesil savaş uçağı olarak adlandırılırlar. F-35 savaş uçakları aralarında ülkemizinde bulunduğu toplam olarak 9 ülkenin katkısı ile yapılmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Türkiye, İtalya, Kanada, Norveç, Hollanda, Danimarka ve Avusturalya'dır.
Ayrıca ülkemiz bu uçağın bir çok parçasını da üretmektedir.
F-35 ÖZELLİKLERİ, HIZI, FİYATI NEDİR?
F-35 modelleri farkları nelerdir?Şimşek 2 savaş uçağı ilk uçuşunu 2006 yılında yapmıştır. Uzunluğu 15,67 metre yüksekliği: 4,33 metredir.Kanat açıklığı 10,65 metredir. Uçağın boş ağırlığı 13,17 tondur. (A model) F-35B ve F-35 C modellerinin ağırlığı A modelinden yaklaşık olarak 1,5 ton daha ağırdır. Normal yüklü ağırlığı 22,4 ton olmasına karşın azami kalkış ağırlığı 31,8 tondur.
Hedeflerini çok uzak mesafelerden görebilme özelliğine sahiptir.Uçak tek pilotlu bir uçaktır.
F 35'lerin diğer savaş uçaklarından farkı ise tüm silahlarını gövde içinde saklıyor olmasıdır. Dışarıdan herhangi bir bombası veya silahlarını göremezsiniz.
Dikey iniş ve kalkış özelliğine sahiptir (F-35B)Uçağın azami hızı 1932 kilometre/Saat olarak belirtilmektedir.
Menzili modeller arasında çok az farklar olsa da yaklaşık olarak 2000 kilometre civarındadır.
18.000 Metrelik bir irtifaya çıkabilmektedir.Tırmanma hızı saniyede 200 metredir.
TAŞIDIĞI SİLAHLARIN ÖZELLİKLERİ
1 adet 25 mm'lİk top 4 namlulu top.
Havadan karaya füzeler:
AGM-88 HARM
AGM-158 JASSM
Brimstone
Lockheed Martin JAGM
Storm Shadow
SOM
Havadan Havaya Füze:AIM-120 AMRAAM
AIM-9 Sidewinder
IRIS-T
MBDA Meteor
Ant-gemi füzesi:
Naval Strike Missile JSM
Long Range Anti-Ship Missile (LRASM)
Bombaları:
MK-84, MK-83, MK-82 Genel maksat bombaları
CBU-100 küme bombası
Paveway serisi lazer güdümlü bombalar
GBU-39 SDB küçük çap bombalar
JDAM serisi
B61 Nükleer bomba
AGM-154 JSOW
F-35 MODELLERİ VE AYIRAN ÖZELLİKLERİ
F-35 savaş uçaklarının çok yönlü uçaklardır. Bu nedenle bu savaş uçağından 3 tip yapılmaktadır. Bunlar; F35A, F35B ve F35C modelleridir. Bu modeller
birbirinden ayıran özellikleri ise şöyledir.
F-35A geleneksel kalkış yapabilen model
F-35B kısa kalkış dikey iniş özelliği olan model
F-35C uçak gemilerine inebilen model
Ülkemiz bu uçak modellerinden tahmin edeceğiniz üzere F-35A için anlaşma yapmıştır. Çünkü ülkemizin uçak gemisi bulunmadığından dolayı özellikle F-35B ve F-35C modeller uçak gemisi bulunan ülkeler için yapılmakta olup büyük çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri tarafından kullanılacaktır.