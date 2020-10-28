İki grup arasında kavga çıkarken Times Meydanı'nda polisin kavga edenleri göz altına aldığı görüntüler de sosyal medyaya yansıdı. Trump karşıtları diğer gruba "Faşistler" diye bağırırken diğerleri de "New York sizden nefret ediyor" sloganları attı.

TAŞ, SOPA VE YUMURTALI SALDIRI

Konvoy, Manhattan'daki Times Meydanı'na vardığında yolunun önceden organize olan Trump protestocularıyla kesildiği görüldü. Sosyal medyaya da yansıyan son dakika görüntülerinde iki grup birbiriyle karşı karşıya gelirken, protestocular bayrakları kapmaya ve Trump destekçileriyle sözlü sataşmalara başladı. Ardından da konvoydaki araçları sallamaya, taş ve yumurta atmaya başladılar.

TRUMP DESTEKÇİSİNİ YAKALADILAR

O sırada bir Trump destekçisini yakalayan Biden taraftarı protestocular kafasına atılan yumruklarla yaralandı. Kaçmaya çalışan kişi, o sırada başka bir protestocu tarafından yakalanarak linç devam etti. Kırmızı kapüşonlu Trump destekçisi, daha sonra yere yığıldı ve kalabalık tarafından yumruk ve tekme ile saldırıya uğradı.