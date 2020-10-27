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    • 27.10.2020 10:38
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    SON DAKİKA: 'ı yenemeyen 'ın Başbakanı Paşinyan PKK yanlılarıyla omuz omuza

    Son dakika haberine göre, ’ı cephede yenemeyen ’ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın işgal altındaki Şuşa şehrinde terör örgütü PKK yanlılarıyla düzenlenen Nevruz kutlamasında halay çektiği görüntüler viral oldu.

    DHA



    Azerbaycan'ı cephede yenemeyen Ermenistan dün ilan edilen ateşkesi yeniden bozdu. Köşeye sıkışan Ermenistan, her zamanki gibi sivilleri hedef almaya devam ediyor.




    Ermenistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan kararnameye göre, Başbakan Nikol Paşinyan'ın önerisi üzerine Sarkisyan'ın görevden alınmasına karar verildi. Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın işgal altındaki Şuşa'da PKK yanlılarıyla katıldığı Nevruz kurtlamaları sırasında halay çektiği görüntüler yayınlandı.





    Söz konusu görüntülerin 2019 yılında yayınlandığı ve terör örgütü PKK yanlıları ile Nevruz kutlaması sırasında çekildiği öğrenildi.
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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Azerbaycan'ı yenemeyen Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan PKK yanlılarıyla omuz omuza