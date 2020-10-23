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    • Dünya
    • 23.10.2020 18:21
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    • 23.10.2020 19:03
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    devlet televizyonu tarafsız haberini kaldırmak zorunda kaldı

    devlet televizyonu TF1’deki ’ın topraklarını kurtarmak için ’da başlattığı operasyona ilişkin tarafsız haber, kısa sürede kaldırıldı. Haberde, Türk köylerinin ve şehirlerinin tarafından bombalandığı ve Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’ı işgal ettiği anlatılıyordu.

    AA

    TF1'in internet sitesine dün akşam konulan ve kısa sürede kaldırılan "Dağlık Karabağ: cephe hattında röportaj" adlı yaklaşık 2 dakikalık haberde, cephe hattından çekilmiş görüntüler yer alıyordu.

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    Azerbaycan ordusunun ilerleyişini gösteren, 'daki Ermenilerden 'ayrılıkçı' olarak bahseden haberde, tarafının köyleri bombalaması sonucu evlerin yıkıldığı, can kayıpları olduğu, çiftlik hayvanlarının öldüğü şeklinde detaylar bulunuyordu.

    Haberi yapan gazeteciye konuşan Azerbaycanlı bir komutan, morallerinin iyi olduğunu, askeri olarak üstün olduklarını söylüyordu. Bazukalı bir asker de Ermeni tarafının silahlarını bırakıp kaçtığını belirtiyordu. Ellerinde Türk bayrağı dalgalandıran Azerbaycanlılar da verdikleri destekten dolayı ve Başkan 'a sevgilerini ifade ediyordu.

    'da daha önce önde gelen bir haber sitesinde bulunan, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgal ettiğine dair ifadeler yer alan bir haber de yayınlandıktan kısa süre sonra kaldırılmıştı.

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