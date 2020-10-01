Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Ermenistan'ın ordusunun işgal altındaki toprakları geri almayı sürdürürken SABAH Ermenisitan-PKK/YPG dostluk anlaşmasının anlatıldığı hazırlanan son İstihbarat raporunun ayrıntılarına ulaştı.

İstihbarat birimlerinin yaptığı tespitler sonucu 12 sayfalık rapor 'da yer alan bilgiye göre Ermenistan savunma bakanlığı ve Ermenistan ordusundan üst düzey generaller ile PKK 'nın Ermenistan'daki Şêwra Gelê Kurdên Ermenistanê, Kürdistan Komite, Şengal Meclisi Ermenistan Temsilciliği adı altındaki PKK'nın şehir yapılanmasındaki temsilcilerinin de yer aldığı grup Haziran ayının ilk haftasın da PKK/YPG 'nın kandil ve Suriye'nin Kamışlı bölgesinde bulunan örgütün ele başları ile telekonferans yönetimiyle bir anlaşma toplantısı yaptı.

PKK/YPG den başta ermeni kökenliler olmak üzere Ermenistan'a getirtilecek olan terörist grupların İran üzerinden nakil yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıda Ermenistan ile PKK/YPG arasındaki iletişim de Azerbaycan'da ve Ermenistan'da var olan Kürt nüfusunun Ezidi olduğu ve bu yüzden iletişimlerinin örgüt yönetimi içinde Ezidi olan birinin olması gerektiği vurgulandı.