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    • 30.09.2020 11:00
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    Sözcüsü Abdullayeva açıkladı: 300 'lı terörist neden 'da?

    'ın kanlı saldırısına 'dan misliyle yanıt geldi. Bölgede sıcak çatışmalar devam ederken Azerbaycan , "Harekatın başından bu yana düşmanın 2 bin 300 askeri etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu. Öte yandan A Haber'de 'ın konuğu olan Azerbaycan Dışişleri , 300 'lı teröristin neden Ermenistan'da olduğunu açıkladı. İşte haberin detayları...

    300 PKK'lı terörist neden Ermenistan'da?

    300 PKK'LI TERÖRİST NEDEN ERMENİSTAN'DA?

    - gerilimi hakkında açıklamalarda bulunan Azerbaycan Dışişleri , "Bu bizim için yeni değil çünkü Ermenistan tarafından hep teröristlerin Azerbaycan'a karşı 90'lı yılların başından önce de 'ın işgal olduğu günlerde de geniş teröristlerden istifade olundu. Monte Melkonyan diye birisi Asala'nın terör kanadının lideri 90'lı yılların başında Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ işgal olurken burada iştirak etmiştir. Dağlık Karabağ'da da Azerbaycan askerleri tarafından öldürülmüştür. Ermenistan'da onu bir kahramana çevirmiştir. Bugünde o isim kahramanlaştırılmıştır. Yani bugün de Ermenistan tarafından terör destekleri Azerbaycan'ın işgal olunmuş arazilerinde yığışması ve Azerbaycan'a karşı olmasının bilgileri var.

    Uluslararası platformlarda da hep söylüyoruz Ermenistan'ın sivil insanlara karşı vahşilikten yana istifade ettiğini söylüyoruz.

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