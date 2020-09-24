Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 24.09.2020 11:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.09.2020 11:47
    ABONE OL

    'den skandal teklif: Hayber'den kovulan Yahudiler için 'e tazminat ödensin

    Suud yönetimi 'le normalleşme adımlarına yeşil ışık yakarken 'den Suud yönetimine skandal bir talep geldi. Emirlikli aktivist Mazraui, 'ın Hayber'den çıkarılan Yahudiler için İsrail'e tazminat ödemesi ve vatandaşlık vermesi gerektiğini söyledi.

    BAE'den Yahudiler için tazminat talebi

    ile arasından imzalanan normalleşme anlaşamasının ardından iki ülke arasında ilişkiler oldukça kuvvetlendi.

    Normalleşme adımları sonrası birçok Arap ülkesinin de İsrail ile anlaşma yapacağı açıklanırken bu ülkeler arasından ilk sırada yer alıyor.

    Suud yönetimi İsrail'le normalleşme adımlarına yeşil ışık yakarken BAE'den Suud yönetimine skandal bir talep geldi.

    KOVULAN YAHUDİLER İÇİN TAZMİNAT
    İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesine açıklamalarda bulunan Emirlikleri'nden Muhammed bin Zayid'le de yakın ilişkileri olan aktivist Mazraui, Suudi Arabistan'ın Hz. Muhammed döneminde Hayber'den çıkarılan Yahudiler için İsrail'e tazminat ödemesi ve vatandaşlık vermesi çağrısında bulundu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya BAE'den skandal teklif: Hayber'den kovulan Yahudiler için İsrail'e tazminat ödensin
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri