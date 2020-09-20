Suudi Arabistan ve BAE Türkiye’den neden rahatsız?

20.09.2020 00:22

Türkiye'nin Akdeniz'deki haklı adımları Yunanistan ve Fransa'nın kirli planlarını suya düşürürken bazı Arap ülkelerini de rahatsız ediyor. Özellikle Suudi Arabistan ve BAE yönetimlerinin her fırsatta Türkiye'nin karşısında hareket etmeleri elbette sürpriz bir şey değil. Peki bu ülkelerin Türkiye karşıtı tutumlarının arkasında ne var, Osmanlı döneminde Arapların Osmanlı'ya karşı bakışı nasıldı? İşte A Habe tarafından hazırlanan çarpıcı analiz.

Türkiye'nin Akdeniz'deki haklı adımları Yunanistan ve Fransa'nın kirli planlarını suya düşürürken bazı Arap ülkelerini de rahatsız ediyor. Özellikle Suudi Arabistan ve BAE yönetimlerinin her fırsatta Türkiye'nin karşısında hareket etmeleri elbette sürpriz bir şey değil. Peki bu ülkelerin Türkiye karşıtı tutumlarının arkasında ne var, Osmanlı döneminde Arapların Osmanlı'ya karşı bakışı nasıldı? İşte A Habe tarafından hazırlanan çarpıcı analiz.