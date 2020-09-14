Rusya'da üretilen ve 11 Ağustos tarihinde tescillenen coronavirüs aşısında son dakika gelişmesi yaşandı. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, aşının Pazartesi gününe kadar ülkenin tüm bölgelerine ulaşacağını ifade ettiği aşı bugün itibariyle tüm ülkeye dağıtıldı. İşte son dakika haberin detayları...
AŞININ YAN ETKİLERİ VAR MI?
Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; gönüllüler üzerinde yapılan aşıların ilk sonuçlarının çok olumlu olduğu belirtildi. Gönüllüler üzerinde herhangi bir yan etki gözlenmediği ifade edilirken sadece birkaç kişinin acı hissi duyduğu bildirildi.
30 ÜLKEDEN TALEP VAR
Rusya'nın coronavirüs aşısından tescilin ardından 3. klinik araştırmaları da böylece başlamış oldu. Rus vatandaşları arasında aşıya hala karşı olanların olduğu ifade edilirken bunun normal olduğu ve aşının zaman içerisinde kendisini kanıtlayacağı belirtildi. Ayrıca aşıya dünyadan talepler gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 30 ülkeden aşı siparişi yapıldığı belirtildi. Ancak Rusya'nın kendi ihtiyacını karşılamak için 80 milyon doz aşı üretimini yakalaması gerekiyor. bunun da önümüzdeki yıl ortasında mümkün olabilecek.
Rusya'da Kovid-19'a karşı geliştirilen Sputnik V aşısının tescil edilmesinin üzerinden bir ay geçmeden dünyanın en etkili bilim dergisi The Lancet bugün aşının klinik araştırmalarnın ilk iki aşamasında edinilen sonuçları yayınladı. Yayınlanan makale yabancı uzmanların yönelttiği eleştirilere yanıt verirken uzun zamandır beklenen bir konuya da açıklık getiriyor: Rus bilim insanları tarafından geliştirilen ve dünyada tescil edilen ilk koronavirüs aşısı, hastalıkla mücadelede etkili olmasının yanı sıra güvenli de.
AŞININ GÜVENLİ OLDUĞU TEYİT EDİLDİ
Gamaleya Araştırma Enstitüsü uzmanlarının makalesinde yer alan en önemli sonuçlardan biri Sputnik V aşısının güvenli bir aşı olması. Klinik testlerin birinci ve ikinci aşamasında uzmanlar, değerlendirilen kriterler çerçevesinde, aşının yol açtığı ciddi bir yan etkiye rastlamadı. Bu tür bir sonuca aşı adaylarının birçoğunda karşılaşılan bir durum değil, nitekim bazılarında ciddi yan etkilerin oranı yüzde 25'e kadar varıyor.
UZUN SÜRELİ BAĞIŞIKLIK SAĞLIYOR
The Lancet'te yayınlanan makalede ayrıca Sputnik V'nin etkin olduğuna dair bilimsel kanıtlar sunuluyor. Bu kanıtlardan biri, aşının, eşsiz iki aşamalı uygulama özelliği sayesinde, aşılananların tamamının vücudunda koronavirüse karşı uzun süreli bağışıklık sağladığına yönelik. Gamaleya Araştırma Merkezi'nin Başkan Yardımcısı Denis Logunov, aşılananların tamamında hümoral ve hücresel bağışıklık yanıtının gözlendiğini, bunun Kovid-19'dan güvenilir düzeyde korunmak için yeterli olacağını ifade etti.