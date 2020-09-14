AŞININ YAN ETKİLERİ VAR MI?

Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; gönüllüler üzerinde yapılan aşıların ilk sonuçlarının çok olumlu olduğu belirtildi. Gönüllüler üzerinde herhangi bir yan etki gözlenmediği ifade edilirken sadece birkaç kişinin acı hissi duyduğu bildirildi.

30 ÜLKEDEN TALEP VAR

Rusya'nın coronavirüs aşısından tescilin ardından 3. klinik araştırmaları da böylece başlamış oldu. Rus vatandaşları arasında aşıya hala karşı olanların olduğu ifade edilirken bunun normal olduğu ve aşının zaman içerisinde kendisini kanıtlayacağı belirtildi. Ayrıca aşıya dünyadan talepler gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 30 ülkeden aşı siparişi yapıldığı belirtildi. Ancak Rusya'nın kendi ihtiyacını karşılamak için 80 milyon doz aşı üretimini yakalaması gerekiyor. bunun da önümüzdeki yıl ortasında mümkün olabilecek.

Rusya'da Kovid-19'a karşı geliştirilen Sputnik V aşısının tescil edilmesinin üzerinden bir ay geçmeden dünyanın en etkili bilim dergisi The Lancet bugün aşının klinik araştırmalarnın ilk iki aşamasında edinilen sonuçları yayınladı. Yayınlanan makale yabancı uzmanların yönelttiği eleştirilere yanıt verirken uzun zamandır beklenen bir konuya da açıklık getiriyor: Rus bilim insanları tarafından geliştirilen ve dünyada tescil edilen ilk koronavirüs aşısı, hastalıkla mücadelede etkili olmasının yanı sıra güvenli de.