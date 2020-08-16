Dünya, COVİD-19 salgınıyla mücadele ederken Türkiye yatırımlarına hız kesmeden devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün memleketi Rize'ye gitti. Katıldığı toplu açılış töreninde şu mesajları verdi:
Rize'ye elimiz boş gelmedik. Toplam yatırım bedeli 525 milyon TL olan 33 kalem eser ve hizmetin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Rize-Artvin Havalimanı'nın inşaatı devam ediyor. Yarın (bugün) orayı da denetleyeceğim. SAMİMİ olmayanlar, yüreğinde ülkemillet aşkı olmayanlar eninde sonunda gerçek yüzlerini göstereceklerdir. Biz kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine bakarak yolumuza devam edeceğiz.
Biz şu an salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye odaklandık, ekonomimizi ayağa kaldırmaya odaklandık. Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık. Suriye'de Kuzey Irak'ta terör örgütlerinin önünü kesmeye odaklandık. Ülkemizin her alandaki hak ve çıkarlarını dünyanın her yerinde en ileri seviyede elde etmeye odaklandık. Türkiye'nin gerçek sorunları ve gündemi budur.