ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile olan ilişkileri kesme konusundaki tehditlerini bir kez daha dile getirdi. Trump'ın açıklamaları, bir gün önce ABD'nin üst düzey diplomatlarının Beijing yönetimi ile görüşmelerinin ve ABD'li ticaret temsilcisinin ABD ve Çin ekonomilerinin ayrışmasını uygulanabilir bir seçenek olarak görmediğini söylemesinin ardından geldi.