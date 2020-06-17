Uzmanlar savaşın eşiğinden dönen Çin ile Hindistan arasındaki sorunu değerlendirdi: Sebebi siyasi ve ekonomik

Hindistan ve Çin'in 1962'de yaşadığı savaş nedeniyle yeniden bir savaşı göze alamayacağını belirten Bayram, "1962 savaşı sonrası sınır müzakereleri başladı ama bu zamana kadar aslında Çin, Hindistan'ı hep oyaladı. Çin için o dönemde Hindistan bölge için önemli bir güç değildi, sınırlarda askeri altyapısı yoktu ancak bugün var. Hindistan'ın ABD ve Batı ile ilişkilerini güçlendirmesi de Çin'in endişe duyacağı ölçüde gelişiyor." diye konuştu.