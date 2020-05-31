ABD'de polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için düzenlenen eylemlerde öfke dinmedi.
"Adalet yoksa huzur yok" sloganları atan göstericiler, "Floyd İçin Adalet", "Adalet Hemen Şimdi" "Siyahilerin Hayatı Önemli", "Nefes Alamıyorum", "Siyahi Oy Verenler Önemli", "Polisler Siyahileri Öldürmeyi Durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.
Yüzlerce kişi geniş güvenlik önlemleri altında Beyaz Saray'a yürüdü. Polis ekipleri göstericilere göz yaşartıcı gaz sıktı.
Göstericiler, bir polis aracını ateşe verdi. Önünde artistik hareketler yaptı.