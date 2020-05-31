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    • Dünya
    • 31.05.2020 Gazete
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    'de için düzenlenen eylemlerde öfke dinmedi! Protestocular ’a yürüdü...

    'de polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi için düzenlenen eylemlerde öfke dinmedi. 300’e yakın protestocu ’a yürüdü...


    ABD'de polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için düzenlenen eylemlerde öfke dinmedi.



    "Adalet yoksa huzur yok" sloganları atan göstericiler, "Floyd İçin Adalet", "Adalet Hemen Şimdi" "Siyahilerin Hayatı Önemli", "Nefes Alamıyorum", "Siyahi Oy Verenler Önemli", "Polisler Siyahileri Öldürmeyi Durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.



    Yüzlerce kişi geniş güvenlik önlemleri altında Beyaz Saray'a yürüdü. Polis ekipleri göstericilere göz yaşartıcı gaz sıktı.




    Göstericiler, bir polis aracını ateşe verdi. Önünde artistik hareketler yaptı.



    KATİL POLİSE BOŞANMA DAVASI
    ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüne neden olduğu suçlamasıyla dün tutuklanan polis memuru Derek Chauvin'in eşi Kellie Chauvin'in, boşanmak istediğini avukatı aracılığıyla duyurdu. Genç kadına destek yağdı.

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