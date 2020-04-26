Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 52 bin 838 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 26 bin 384 can kaybı ile İtalya, 22 bin 902 ile İspanya, 22 bin 245 ile Fransa, 20 bin 319 ile İngiltere, 6 bin 917 ile Belçika, 5 bin 805 ile Almanya, 5 bin 650 ile İran ve 4 bin 632 ile Çin takip etti.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise şöyle sıralandı: