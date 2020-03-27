Bugünkü
Takvim

'nin koronavirüsle mücadelesi dünyaya örnek oldu! 'den sonra şimdi de ...

İlk olarak ’de ortaya çıkan ve giderek yayılan koronavirüsle mücadelede dünyaya örnek oldu. Geçtiğimiz günlerde , dezenfekte konusunda ülkemizi örnek alacağını açıklarken şimdi de Türkiye’yi örnek gösterdi. Almanya’da evde eğitim modelinden sonra şimdi de 65 yaş üstündekilerin sokağa çıkma yasağı tartışılıyor

  • Dünya
  • 27.03.2020 07:24
  •  - 
  • Son Güncelleme: 27.03.2020 07:27
ABONE OL
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi dünyaya örnek oldu!

Koronavirüs önlemleri konusunda sınıfta kalan ülkeler 'yi örnek göstermeye başladı. Türkiye'nin hızlıca uçuş yasağı getirmesi, örgün eğitimi durdurup uzaktan eğitim modeline geçiş yapması ve en büyük risk grubundaki yaşlıların sokağa çıkışını yasaklaması, 'da da örnek gösterildi.

TÜRKİYE GİBİ KARARLAR ALALIM
ÖLÜM sayısının 200'ü aştığı Almanya'da, alınan tedbirler ağır dille eleştirilmeye başlandı. Önceki gün Robert Koch Enstitüsü'nden gelen 'Almanya henüz Kovid-19 salgınının başında' açıklaması endişeyi ve tepkileri artırdı. Ülkede, 'Türkiye gibi hızlı ve etkili olacak kararlar alalım' seslerinin yükselmesine neden oldu.

TEDBİR KARARLARI TARTIŞILMALI

TÜBİNGEN kenti Belediye Başkanı Boris Palmer, koronavirüs krizi nedeniyle alınan tedbir kararlarının tartışılmasını istedi. Palmer, sokağa çıkma yasağı konusunda Türkiye'deki modeli önerdi ve "65 yaş üstündekiler ile risk grubundakiler günlük yaşamdan çekilmeli" şeklinde görüş belirtti.


Palmer, "Toplumsal huzur ve düzenin sağlanması i sokağa çıkılması konusunda fikir üretmeliyiz. Daha az risk taşıyan genç kesim kontrollü ve organize şekilde üretime kazandırılmalı" dedi. (Sabah)

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi dünyaya örnek oldu! ABD'den sonra şimdi de Almanya...
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri