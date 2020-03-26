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    • Ekonomi
    • 26.03.2020 12:21
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    • 26.03.2020 12:27
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    le mücadelede 'ye örnek oldu: "Türkler gibi yapacağız"

    ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Antartika hariç tüm kıtalara yayılan yeni tip nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı. koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında e yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına askıya alındığını duyurmuştu. ’den gelen son dakika haberine göre, Trump yönetimi Türkiye’nin uygulamasını örnek alarak, etanol yakıtı ve alkol üreticilerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasıyla yoğun talep gören ları üretmesine izin verdi.

    Türkler gibi yapacağız

    yönetimi, etanol yakıtı ve alkol üreticilerinin, yeni tip (Kovid-19) salgınının başlamasıyla yoğun talep gören ları üretmesine izin verdi. Bu 'nin bir süre önce devreye soktuğu uygulamaydı.

    TÜRKİYE'NİN ARDINDAN ABD DE BU UYGULAMAYA GEÇTİ
    Alınan bilgilere göre, Türkiye'nin ardından ABD de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında etanol üreticilerinin mevcut kapasitelerini dezenfektan üretiminde kullanmalarına ilişkin düzenlemeye gitti.

    ABD Hazine Bakanlığına bağlı Alkol ve Tütün Vergisi ve Ticaret Bürosu, 18 Mart'ta Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik el dezenfektanı üretimine ilişkin bir kamu rehberi yayımladı.

    EK İZİN GEREKMİYOR
    Bu kapsamda, distile alkol üretme izni bulunan ve etanol bazlı el dezenfektanı üretmek isteyen üreticilere bazı muafiyetler ve izinler sağlandı.

    Rehberde, etanol yakıtı ve distile alkol üreticilerinin ek bir izin almak zorunda kalmadan el dezenfektanı üretebileceği ya da bunların üretiminde kullanılan etanol tedariki sağlayabileceği ifade edildi.

    Söz konusu düzenlemenin 30 Haziran'a kadar geçerli olduğu belirtilen rehberde, uygulamanın gerekmesi halinde uzatılabileceği kaydedildi.

    TÜRKİYE BU KARARI 5 GÜN ÖNCE ALDI
    Türkiye de geçen haftalarda Kovid-19 salgınıyla yoğun talep gören dezenfektanların üretiminde ihtiyaç duyulan etanol kapasitesini kullanmaya yönelik benzer bir düzenlemeye ABD'den 5 gün önce gitmişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının yerli üretimle karşılanması i Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan talepte bulunmuştu.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 13 Mart'ta e yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına askıya alındığını duyurmuştu.

    İLAVE KAPASİTE
    Bakan Varank, bu düzenlemeyle rafinerilerin etanol talebinin azalmasıyla kolonya ve dezenfektan üretiminde gerekli etil alkol ihtiyacının karşılanacağını ve bunların üretiminin artacağını ifade etmişti.

    Benzin türlerine etanol harmanlanması zorunluluğunun 3 ay süreyle askıya alınmasıyla dezenfektan ve kolonyaların üretimi için yaklaşık 20 bin metreküplük ilave etanol kapasitesinin oluşacağı bildirilmişti. Söz konusu uygulamayla benzin kalitesi ve akaryakıt fiyatlarının etkilenmeyeceği vurgulanmıştı.

    Türkiye'de kamu tarafından yıllık toplam 10 bin metreküplük dezenfektan alımı yapılırken, bu düzenlemeyle kamunun yıllık ihtiyacının 2 katı kadar etanol arzı sadece 3 aylık sürede sağlanmış olacak.

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